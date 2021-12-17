Üye Girişi
TBMM Katip Üyesi Aydın: "30 yıl içinde 200 milyon insanın iklim sebebiyle yerlerini değiştireceği tahmin ediliyor" - Son Dakika

TBMM Katip Üyesi Aydın: "30 yıl içinde 200 milyon insanın iklim sebebiyle yerlerini değiştireceği tahmin ediliyor"

17.12.2021 17:51
TBMM Katip Üyesi Aydın: "30 yıl içinde 200 milyon insanın iklim sebebiyle yerlerini değiştireceği tahmin ediliyor"

TBMM Katip Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, "2050 yılına geldiğimizde iklim mültecileri, iklim göçmenleri terimlerini sıklıkla duyacağız. Zira 30 yıl içinde 200 milyon insanın iklim sebebiyle yerlerini değiştireceği tahmin ediliyor.

TBMM Katip Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, "2050 yılına geldiğimizde iklim mültecileri, iklim göçmenleri terimlerini sıklıkla duyacağız. Zira 30 yıl içinde 200 milyon insanın iklim sebebiyle yerlerini değiştireceği tahmin ediliyor." dedi.

Aydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 18 Aralık'ın, BM tarafından Uluslararası Göçmenler Günü olarak kabul edildiğini anımsattı.

Göçün, tarih boyunca bütün coğrafyaları etkilediğine ve şekillendirdiğine işaret eden Aydın, "Günümüzde göçe giderek olumsuz anlamlar yüklenmek istense de tarihi birikim bize şunu göstermektedir; göç, her zaman yeni olasılıklara, fırsatlara, kültürel, ekonomik zenginliklere kapı aralar. Göçü sadece rakamlardan ibaret görmek ya da bir sorun olarak kategorize etmek, insanlık tarihi ile çelişmek demektir." diye konuştu.

Aydın, göç ve göçmen kavramının, gittikçe daha çok konuşulan bir konu haline geldiğini vurgulayarak "Bugün savaş, çatışma gibi nedenlerden göç edenlerin çoğunluklu olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Fakat 2050 yılına geldiğimizde iklim mültecileri, iklim göçmenleri terimlerini sıklıkla duyacağız. Zira 30 yıl içinde 200 milyon insanın iklim sebebiyle yerlerini değiştireceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

2020'de 94 ülkeden 25 milyon kişinin, iklim nedeniyle göç etmek zorunda kaldığını anlatan Aydın, göç ve göçmen meselesini, insani bakış açısıyla ele almak gerektiğini kaydetti.

Aydın, Türkiye'de göç kavramının siyasileştirilmeye çalışıldığını, özellikle muhalefetten gelen seslerin, ölümden kaçan göçmenlere ve insanlara karşı nefret tohumu ekmekten başka bir şey olmadığını söyledi.

Sözde göç ve göçmenler üzerinde konuşan Batı dünyasından ülkelerin de bugün iki yüzlülük içinde olduğunu belirten Aydın, göç ve göçmen meselesinin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın meselesi olduğunu kaydetti.

Aydın, "Göç, akıl ve sağduyuyla yönetilirse bir güce ve zenginliğe dönüşür. Şayet siyasal körlük ve bağnazlıkla, seçim dönemlerinde sırf seçmen devşirmek için bir araç gibi kullanılır, nefret ve yabancı düşmanlığı ile yönetilirse de kocaman bir yüke dönüşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti, Aydın, TBMM, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Katip Üyesi Aydın: '30 yıl içinde 200 milyon insanın iklim sebebiyle yerlerini değiştireceği tahmin ediliyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:39 Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü
17:32 3 dozda tarihi geçmiş aşı kullanıldığı iddiası gündem oldu
17:31 Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!
17:14 Son dakika: Borsa İstanbul'da sert düşüş! Devre kesiciler uygulandı
17:08 Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler normale döndü! Kayıplar artarak devam ediyor
16:58 Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor
16:54 Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi
16:45 Son dakika! Benzin, motorin ve oto gaza üçlü zam
16:43 Son dakika! Motorin, benzin ve LPG'ye zam geldi
16:38 Bizzat söyledi! Sadettin Saran, başkanlıktan çekilmesini tek bir şartta bağladı
Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü         
17:39
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı         
14:49
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 17:57:15. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Katip Üyesi Aydın: "30 yıl içinde 200 milyon insanın iklim sebebiyle yerlerini değiştireceği tahmin ediliyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement