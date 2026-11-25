TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı.

Akar, toplantının açılışında, son bir ayda yaşanan helikopter kazalarını anımsatarak, şehitlere rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

Komisyona daha önce gelen kanun tekliflerini hatırlatan Akar, kanun teklifinin görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerini de dikkate aldıklarını vurguladı.

Komisyonda kabul edilen yasa tekliflerini sıralayan Akar, şehit yakınları ve gazilerle alakalı teferruatlı bir çalışma yaptıklarını anımsattı. Yaptıkları çalışmanın bir kısmının kanunlaştığını söyleyen Akar, "Geri kalan bölümlerin de yasalaşması için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Komisyonun araştırma komisyonu gibi çalıştığını belirten Akar, daha önce komisyonun sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı görüşmelere işaret etti. Akar, yeni dönemde komisyonun bazı konularda çeşitli uzmanları dinlemeye devam edeceğini vurguladı.

Akar, daha sonra komisyon üyesi milletvekillerinin görüşlerini almak için söz verdi.

Bir milletvekilinin dövizli askerlik tutarı nedeniyle tekrardan Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin sayısında yeterli seviyeye gelinemediğini iddia etmesi üzerine Akar, daha önce yapılan mevzuat çalışmalarını hatırlattı.

Bedelli askerlik tutarları belirlenirken 6 asteğmen maaşının baz alındığını anımsatan Akar, bedelli askerlik ve dövizli askerlik konusunda bir sistemin kurulduğunu belirterek, "Burada bir kurgu kuruldu. Bunun bir tarafını bozarsanız her tarafı bozulur." ifadesini kullandı.

Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin geldiğini söyleyen Akar, "Ne olacağımız belli değil. Avrupa'daki çeşitli ülkelerde yeniden zorunlu askerliğe başladılar, tartışmaları yapılıyor. Almanya, sanki yarın Ruslar taarruz edecekmiş gibi çalışıyor. Dolayısıyla bizim, içinde bulunduğumuz ortamda güçlü kuvvetli olmamız lazım." dedi.

Hulusi Akar, 17 Aralık'ta Milli Savunma Komisyonu olarak, TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'un himayesinde bütün şehit ailesi ve gazi derneklerinin temsilcileriyle toplantı yapacaklarının bilgisini de verdi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.