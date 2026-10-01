TBMM resepsiyonunda MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye gaziler atkı hediye etti

TBMM resepsiyonunda MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye gaziler atkı hediye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda Türkiye İstiklal Gazileri İstiklal Madalyalılar Derneği üyesi, Bahçeli'ye atkı hediye etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gaziler tarafından atkı hediye edildi.
MHP Lideri Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda Türkiye İstiklal Gazileri İstiklal Madalyalılar Derneği üyesi, Bahçeli'ye atkı hediye etti.
Kaynak: İHA
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