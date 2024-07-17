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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifi için toplandı

ANKARA - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi görüşemeleri başladı. Muhalefet partileri milletvekilleri salonun yetersiz olduğunu söyleyerek, toplantı salonunun değiştirilmesini istedi. Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi bu talebe olumsuz yanıt verince milletvekilleri tepki gösterdi. Toplantıda AK Parti milletvekilleri ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma da yaşandı. AK Parti milletvekilleri, toplantıda sokak köpeklerinin yaraladığı çocukların fotoğraflarını gösterdi.