ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, ABD Büyükelçisinin ziyaretlerine tepki - Son Dakika
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ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, ABD Büyükelçisinin ziyaretlerine tepki

24.05.2022 15:21

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in, İYİ Parti ve HDP ziyaretlerine ilişkin, "Türkiye demokrasisine Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesine asla izin vermeyiz.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in, İYİ Parti ve HDP ziyaretlerine ilişkin, "Türkiye demokrasisine Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesine asla izin vermeyiz. Bizim demokrasimize sadece yurttaşlarımız müdahale edebilir." dedi.

Siverek Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın açıklaması yapan Sarıgül, 9 Nisan'da "af" çağrısına başladığını anımsatarak, "Af çağrımız siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır." ifadesini kullandı.

Sarıgül, gazetecilerin ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in, İYİ Parti ve CHP ziyaretlerine ilişkin sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Amerikan Büyükelçisinin bir ziyareti varsa bütün siyasi partileri ziyaret etmesi lazım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden bir açıklamasında, 'Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vermek lazım' diyor. Biz, Türkiye'de iktidara aday bir siyasi partinin mensupları olarak bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye demokrasisine Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesine asla izin vermeyiz. Bizim demokrasimize sadece yurttaşlarımız müdahale edebilir. Dünyanın hangi ülkesinde savaş çıkıyorsa bilin ki oranın arkasında Amerika vardır. Şunu ifade edeyim ki biz TDP olarak Amerika'ya hiç güvenmiyoruz, sadece Türk halkına güveniyoruz. Amerika'ya güvenen politikacılara diyorum ki ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz."

Mustafa Sarıgül, daha sonra beraberindekilerle Siverek Belediyesini ziyaret etti.

ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, ABD Büyükelçisinin ziyaretlerine tepki
ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, ABD Büyükelçisinin ziyaretlerine tepki
ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, ABD Büyükelçisinin ziyaretlerine tepki
ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, ABD Büyükelçisinin ziyaretlerine tepki
ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, ABD Büyükelçisinin ziyaretlerine tepki
ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, ABD Büyükelçisinin ziyaretlerine tepki
ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, ABD Büyükelçisinin ziyaretlerine tepki
ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, ABD Büyükelçisinin ziyaretlerine tepki
ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, ABD Büyükelçisinin ziyaretlerine tepki

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Kaynak: AA

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