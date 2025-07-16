Tekirdağ'da Yangınlar İçin Acil Helikopter Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Tekirdağ'da Yangınlar İçin Acil Helikopter Çağrısı

16.07.2025 17:06
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İYİ Parti milletvekili Taşcı, Tekirdağ'daki yangınlar için gece görüşlü helikopter talep etti.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Tekirdağ'da devam eden orman yangınlarına ilişkin, "Akşam olmadan, kimsenin canı yanmadan, telafi edilemez boyutta bir zarar oluşmadan, Tekirdağ'a gece görüşlü helikopter ulaşmasını sağlayın." dedi.

Taşcı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Tekirdağ'daki yangınlarla ilgili tüm kurum ve kuruluşların söndürme faaliyetleri için çaba gösterdiğini söyledi.

Hiç uyumadan görev yapan itfaiye ekiplerine teşekkür eden Taşcı, "Aynı anda her yere yetişme telaşının hiçbir yere yetişememeyle neticelendiği bir dağınıklık" olduğu yorumu yaptı.

Günün sosyal medyadan mesaj yollama günü olmadığını belirten Taşcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gün, kimsenin kimseye laf sokma günü değildir. Gün, sağıra yatma günü değildir. Gün, rövanş, intikam alma günü değildir. Gün, kimsenin kimseyi kapısında yardım için süründürme günü değildir. Gün, siyaset değil hizmet günüdür. Gün, Tekirdağ için birlik ve beraberlik günüdür. Gün, Tekirdağ'a dair sorumluluğu, yetkisi, kudreti bulunan, hiçbiri yoksa samimi olarak sevdası bulunan herkesin birbirini şartsız, şurtsuz arayabileceği bir samimiyetin tesisi, herkesin birbirinden bilgi alabileceği, bilgi sorabileceği, çekinmeden yardım isteyebileceği ve o yardımını da alabileceği bir dayanışma günüdür. Yangın hepimizi hedef alıyorsa, biz de söndürmeyi hep birlikte hedef almak zorundayız."

Herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığının farkında olduklarını ancak fazlasına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Taşcı, "Akşam olmadan, kimsenin canı yanmadan, telafi edilemez boyutta bir zarar oluşmadan, Tekirdağ'a gece görüşlü helikopter ulaşmasını sağlayın. Bu, bütün Tekirdağlıların yakarışıdır." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Tekirdağ'da Yangınlar İçin Acil Helikopter Çağrısı - Son Dakika

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