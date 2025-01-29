Tekkeköy Belediye Başkanı Candal, Yeni Projeleri İnceledi - Son Dakika
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Politika

Tekkeköy Belediye Başkanı Candal, Yeni Projeleri İnceledi

Tekkeköy Belediye Başkanı Candal, Yeni Projeleri İnceledi

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, ilçede yapılacak Halk Lokantası ve eski havuz binasının kreşe dönüştürülmesi projelerini yerinde inceledi. Candal, ilçenin gelişimi için önemli adımlar attıklarını belirtti.

29.01.2025 12:27  Güncelleme: 12:29
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, "Hedefimiz, ilçemizin her alanda gelişimini hızlandırarak halkımıza daha konforlu ve kaliteli bir yaşam sunmaktır" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede hayata geçirilecek yeni projeler için incelemelerde bulundu. Başkan Candal ve Doğan, Halk Lokantası ve eski havuz binasının kreşe dönüştürülmesi projelerini yerinde inceledi.

Yapılan incelemeler hakkında bilgi veren Başkan Candal, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan ile birlikte ilçemize kazandırmayı planladığımız halk lokantası ve eski havuz binamızın kreşe dönüştürülmesi projesi için yerinde incelemelerde bulunduk. İlçemizin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz bu projelerle, hem vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak hem de çocuklarımız için nitelikli bir eğitim ve oyun alanı oluşturacağız. Halit Doğan başkanımızın da kıymetli fikir ve önerilerini dinleyerek projelerimizi daha da güçlendirmek adına önemli adımlar attık. Hedefimiz, ilçemizin her alanda gelişimini hızlandırarak halkımıza daha konforlu ve kaliteli bir yaşam sunmaktır. Hep birlikte, el ele vererek ilçemizi daha güzel yarınlara taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

İncelemelerde Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eken de hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tekkeköy Belediye Başkanı Candal, Yeni Projeleri İnceledi - Son Dakika

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