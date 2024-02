Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Politika

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, "İlçemizin her mahallesinde hemşehrilerimizin coşkuları ve destekleri bizleri mutlu ediyor. Bu sevgiye layık olmaya ve ilçemiz için gece gündüz demeden her daim çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Seçim çalışmalarını yoğun bir programla sürdüren Tekkeköy Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar, katıldığı her programda yoğun kalabalıklara hitap ediyor. Başkan Togar, "Biz gerçekten Tekkeköy'ün tamamını kucaklayan bir büyük aileyiz. Bir olduk, biz olduk gönüllere sığamadığımız gibi meydanlara da sığamadık. Her mahallemizde aynı coşku aynı heyecan aynı kalabalık. İlçemizin her mahallesinde hemşehrilerimizin coşkuları ve destekleri bizleri mutlu ediyor. Bu sevgiye layık olmaya ve ilçemiz için gece gündüz demeden her daim çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Geçmişimizden aldığımız tecrübemiz ile birlikte hepimizin ortak gayesi olan Tekkeköyümüzü, Samsun'un en mutlu ve huzurlu yaşam merkezi yapma yolunda, bugün olduğu gibi bugünden sonra da aynı kararlılıkla ilerleyeceğiz. Yarınları istişareler ve ortak akıl çerçevesinde hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kültür ve sanatın kalbi Tekkeköy'de atacak"

Başkan Hasan Togar, kültür ve sanat faaliyetlerinin buluşma noktası olacak Tekkeköy Kültür Merkezi projesini de duyurdu. Başkan Togar, 19 Mayıs Mahallesi'nde eski PTT binasının belediyeye kazandırılarak hayata geçileceğini açıkladığı projenin ilçe sakinlerine geniş bir kültür ve sanat yelpazesi sunarak toplumun kültürel birikimini artırmayı hedeflediğini belirtti. Togar, "İlçemize yakışacak her türlü kültür, sanat, eğitim faaliyetlerinin içinde olacağı bölgenin en modern kültür merkezini ilçemize kazandıracağız. Bu proje, ilçemizin kültürel ve sanatsal yaşamını zenginleştirmeyi amaçlıyor. Hayata geçireceğimiz bu projemiz ile Tekkeköy'ümüzü kültürel açıdan istediğimiz noktaya taşımak adına önemli bir adım daha atmış olacağız. Kültür ve sanatın kalbi ilçemizde Tekkeköy Kültür Merkezimizde atacak" şeklinde konuştu. - SAMSUN