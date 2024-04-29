Mehmet Ağar ve Aziz Yıldırım, emekli emniyet müdürünün düğününde nikah şahidi oldu - Son Dakika
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Politika

Mehmet Ağar ve Aziz Yıldırım, emekli emniyet müdürünün düğününde nikah şahidi oldu

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Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, emekli eski emniyet müdürünün düğününde nikah şahidi olarak bir araya geldi. Yeşilyurt Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen törende, Ağar nikah cüzdanını gelinimize verdi.

29.04.2024 11:51  Güncelleme: 11:55
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Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, emekli eski emniyet müdürünün düğününde nikah şahidi olarak bir araya geldi.

Mehmet Ağar ve Aziz Yıldırım, eski emniyet müdürünün düğününde bir araya geldi

DÜĞÜN KONUŞMASINI MEHMET AĞAR YAPTI

Aziz Yıldırım ve Mehmet Ağar, emekli emniyet müdürü Yesugay Aksakal'ın oğlunun nikah töreninde bir araya geldi. Yeşilyurt Spor Kulübü'nde özel bir davetle gerçekleştirilen törende, Yıldırım ve Ağar nikah şahidi oldu. Nikahın ardından Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yönlendirmesiyle kısa bir konuşma yapan Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar," Değerli Başkanımız böyle arzu ettiler sağ olsun, bugün gerçekten bizim için çok mutlu bir gün. Yesugay bizim evladımız, ailemizin bir parçası. Dolayısıyla onun gelini de artık ailemizin bir parçası, Aykan ile de birbirlerine çok yakıştılar. Toplumumuzun gelişmesi ve modernleşmesi kadınların güçlenmesi ile oluyor. Onun için de nikâh cüzdanını gelinimize veriyorum" dedi. Konuşmasının ardından Ağar, nikah cüzdanını geline teslim etti.

Mehmet Ağar ve Aziz Yıldırım, eski emniyet müdürünün düğününde bir araya geldi

YESUGAY AKSAKAL KİMDİR ?

Bir dönem Mehmet Ağar'ın özel kalem müdürü olan Aksakal,1991 yılında Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra 27. Dönem Özel Harekât kursunu tamamlayarak emekli olana kadar Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Devlet Büyüklerini Koruma birimlerinde görev almıştır. Emekliliğin ardından ticaretle ilgilenmektedir.

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Son Dakika Politika Mehmet Ağar ve Aziz Yıldırım, emekli emniyet müdürünün düğününde nikah şahidi oldu - Son Dakika

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