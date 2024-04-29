Uçak biletlerine zam geldi - Son Dakika
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Yerel

Uçak biletlerine zam geldi

Uçak biletlerine zam geldi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından itibaren uygulanan uçak bileti tavan fiyatına yüzde 30 yapıldı. Buna göre yurt içi uçuşlarda tavan fiyat 3 bin 250 TL'ye yükseldi.

29.04.2024 12:00
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda başlatılan tavan fiyata yeni zam yapıldı. Yeni uygulamayla birlikte uçağın yüzde 85'lik bölümü için tavan fiyat bin 650 TL'den 2 bin TL'ye, geri kalan yüzde 15'lik bölümü için 2 bin 500 TL'den 3 bin 250 TL'ye yükseltildi.

ZAM FİYATLARA YANSIDI

Kararın ardından iç hatlarda bilet satan firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak zammı fiyatlarına yansıttı. Geçen yıl alınan karar ile uçağın koltuk kapasitesinin yüzde 85'ine kadar olan bölümü için bilet fiyatı en fazla bin 650 TL, geri kalan yüzde 15 oranındaki bölüm içinse 2 bin 500 TL olarak belirlenmişti.

Kaynak: İHA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Zam, Ulaşım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uçak biletlerine zam geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Umut Ürgün: Devamke 30 3 Yanıtla
  • Halil Güldik: zam devam 28 1 Yanıtla
  • Harun Çelik: Evet enflasyon tek haneye düşüyor:) 21 0 Yanıtla
  • Ali boz: uçuyoruz,uçmaya devam... 0 0 Yanıtla

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