1001 gece dizisinin Türkiye çekimleri başladı! 4 Türk oyuncu da kadroda - Son Dakika
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1001 gece dizisinin Türkiye çekimleri başladı! 4 Türk oyuncu da kadroda

9 ay önce sete çıkan 1001 Gece dizisinin Türkiye çekimleri başladı. Belçim Bilgin, Cemal Hünal, Gizem Karaca ve Levent Özdilek de dizinin kadrosuna dahil oldu.

29.04.2024 14:15  Güncelleme: 14:22
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Diriliş Ertuğrul, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli ve Bir fetih Öyküsü Kızılelma'nın yapımcısı olarak tanınan Tekden film'in kurucusu Kemal Tekden'in yeni projesi 1001 Gece dizisinin çekimleri 9 ay önce sete çıktı. Türkiye çekimlerinin başlandığı dizinin kadrosuna 4 başarılı oyuncu katıldı.

ÇEKİMLER 3,5 AY SÜRECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Dubai'den ve İran'dan oyuncular rol alıyor. Türkiye çekimlerine geçtiğimiz perşembe günü başlanan dizinin kadrosuna Belçim Bilgin, Cemal Hünal, Gizem Karaca ve Levent Özdilek dahil oldu. Dizide rol alacak olan oyuncularımızın karakterleri belli oldu. Dizide Cemal Hünal "Ferit", Belçim Bilgin "Gülay", Gizem karaca "Simay", Levent Özdilek de "Hakan" rollerine hayat veriyor. Yaklaşık 9 aydır çekimleri devam eden dev bütçeli projenin Türkiye çekimlerinin yaklaşık 3,5 ay sürmesi planlanıyor. Çekimleri 2024'ün sonuna kadar devam edecek olan dizi 30 bölümden oluşuyor.

1001 gece dizisinin Türkiye çekimleri başladı! 4 Türk oyuncu da kadroda
1001 gece dizisinin Türkiye çekimleri başladı! 4 Türk oyuncu da kadroda
1001 gece dizisinin Türkiye çekimleri başladı! 4 Türk oyuncu da kadroda
1001 gece dizisinin Türkiye çekimleri başladı! 4 Türk oyuncu da kadroda

Levent Özdilek, Belçim Bilgin, Gizem Karaca, Cemal Hünal, Türkiye, Dizi, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 1001 gece dizisinin Türkiye çekimleri başladı! 4 Türk oyuncu da kadroda - Son Dakika

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