Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Sevgi Konvoyu sonrası halka seslendi

Politika

Binlerce aracın toplandığı Sevgi Konvoyu sonrası düzenlenen halk buluşmasında konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, vatandaşın isteğiyle yarışa devam edeceğini söyledi.

Tekkeköy'de belediye yanındaki etkinlik alanında halk buluşması düzenlendi. Aşağıçinik'te binlerce aracın katılımıyla düzenlenen konvoy sonrası yapılan buluşmada Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, vatandaşlara hitap etti.

"Bu davanın en büyük askerlerinden biri benim"

Başkan Hasan Togar, "Yıl 2008, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kapatma davası açıldı. O zaman herkesin kanaati 'yüzde 100 AK Parti kapatılır'dı. Ben de bu ilçede hem MHP ilçe başkanı hem de belediye başkan adayıydım. Kimi büyüklerim benden çok daha AK Parti'li olabilirler. Ama ben şunu özellikle söylüyorum, dava denince dava adamlığını yol arkadaşlığını iyi bilirim. O kapatma davası açıldıktan sonraki gün görevimden istifa ettim. Bir dava olduğuna inandığım AK Parti'ye sıradan bir üye olarak katıldım. O zamanki il başkanı bana dedi ki 'beklemeliydin'. Parti kapatma muhtemelen olumlu sonuçlanır üyeler 3-5 yıl siyaset yasağı alabilir. Vallahi şu cevabı verdim. 'Başkanım. Bugün bunu yapmazsan yarın yapamam. Sizlerin tamamı o zaman siyasi ikbal için geldi dersiniz. Ben bugün AK Partiye üye oldum. İnandığım bu davada yanınızdayım'. O gün bugündür bu davanın en büyük askerlerinden biri benim. Kimse bana davayı anlatmasın" dedi.

"Neden aday gösterilmediğimin cevabını bulamadım"

Togar, "Şimdi ben bir soru soruyorum hem kendime hem bizleri aday göstermeyenlere. Bölgenin en başarılı ve örnek gösterilen belediyesi olmamıza rağmen neden aday gösterilmediğimizi açıklayamadılar ve bizi ikna edemediler. Bu bizim mesleğimiz değil. Bu görevi tamamlayıp şerefimizle haysiyetimizle bir arkadaşımıza devredeceğiz. Soruyorum, Samsun'un en başarılı ilçesi olduğunu kabul ediyorsunuz. 24 saat durmayan bir belediye olduğunu kabul ediyorsunuz. Köyünden kasabasına kadar dokunmadığımız sokak mahalle kalmadığını kabul ediyorsunuz. Her şehirde burası çok değişti, şehir oldu diyen büyüklerim bana sebebi nedir dediğimde cevap yok. Ben de şehre iniyor, vatandaşla konuşuyorum. Onlar da bana soruyorlar. 'Seni niye aday göstermediler kardeşim?' Ben bu sorunun cevabını bulamadım. Bulamadığım için de bugün buradayım kendimi sizlere teslim ettim" diye konuştu.

"Yeter söz de karar da milletin"

Kararı halka bıraktığını belirten Başkan Togar, "Bizler büyüklerimizden gördüğümüz bilir. Uysalız ama kurbanlık gibi boynumuzu da kimselere teslim etmeyiz. Bu ilçenin geleceğini bu ilçede yaşayanlar belirler. Herkesin demokratik hakkı vardır. Bizim dediğimiz gibi yeter söz de karar da milletin. O zaman bu kararı millete bırakalım. Sevdam dediğim ilçeme sahip çıkmak için bir adım geri atmam. Bu 20 yıl önce çıktığımız gibi bir hizmet etme yarışıdır. Asla koltuk asla nefis yarışı değildir. Bu ilçenin tekrar eski günlerine dönmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Daha gidecek çok yolumuz var. Daha bu ilçeye 2 fakülte ile öğrenci yurtları gelecek. Onları da tamamladıktan sonra bu bayrağı gururla talip olan en layık arkadaşıma vermek benim şeref borcum olsun. Ama onun için Tekkeköy tekrar söz de karar da sizlerin diyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Togar'ın bağımsız veya partili adaylık kararını ileriki günlerde vereceği öğrenildi. - SAMSUN