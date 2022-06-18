Temel Karamollaoğlu, İzmir'de muhtarlar toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Temel Karamollaoğlu, İzmir'de muhtarlar toplantısında konuştu Açıklaması

18.06.2022 13:30
Temel Karamollaoğlu, İzmir'de muhtarlar toplantısında konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasi partiler arasında ittifakın seçim öncesi kurulmasının, seçim sonrası zaman kaybetmemek adına da önem taşıdığını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasi partiler arasında ittifakın seçim öncesi kurulmasının, seçim sonrası zaman kaybetmemek adına da önem taşıdığını söyledi.

Karamollaoğlu, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Sahil Havuz Düğün Salonu'nda partisince düzenlenen etkinlikte muhtarlarla bir araya geldi.

Sivas'ta belediye başkanlığı yaptığı dönemde muhtarlarla iyi ilişkiler kurduğunu anlatan Karamollaoğlu, muhtarların demokrasi ve kent yaşamı için önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye gelmemesi için 4 siyasi parti olarak bir araya geldiklerini kaydeden Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başarılı olamadık. Milletimiz tercihini bugünkü iktidardan yana ortaya koydu. Şimdi o problemin ne kadar önemli olduğunu, bizi ne kadar etkilediğini gördük. Herkes yaşayarak gördü. Artık kanaatlerin değiştiğini zannediyorum. Bundan dolayı da iktidar partisinden ayrılan 2 grupla birlikte 6'lı bir masa oluşturuldu. Seçime giderken aslında ben seçimlerden önce bir koalisyon görüşmesinin olamayacağını her zaman söylüyordum ama işler, şartlar değişti. Şimdiden bir yönetim ittifakı oluşturulmazsa yarın seçimlerden sonra bunu oluşturmak zaman alır veya mümkün olmaz. O halde biz bir araya gelelim, ülke meselelerini görüşelim, seçime belli konularda ittifak etmiş olarak gidelim, süratle bu sistemi değiştirelim."

Her siyasi partinin kendi politikaları olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Eğer biz seçim öncesi de olsa bir koalisyon oluşturuyorsak asgari müştereklerde birleşmek mecburiyetindeyiz. Şu anda 6'lı masa dediğimiz masanın yaptığı bundan ibaret." dedi.

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından muhtarların sorularını cevapladı.

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Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Temel Karamollaoğlu, İzmir, Sp, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Temel Karamollaoğlu, İzmir'de muhtarlar toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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