Temelli: Ek Bütçe Şart - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Temelli: Ek Bütçe Şart

09.03.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ek bütçe çağrısında bulundu ve savaş sorunlarına değindi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, geç kalınmaksızın bir ek bütçenin Meclis'e getirilmesi gerektiğini savundu.

Temelli, Meclis'teki basın toplantısında, kadınlarla ilgili Genel Kurulda geçen hafta verdikleri önergelerin reddedildiğini belirtti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşmasının bugün yapıldığını ifade eden Temelli, bunun bir "kumpas davası" olduğunu ileri sürdü."

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara değinen Temelli, "Bu savaşın bir an önce sonlanması, İran'ın demokratik bir rejime kavuşması, bölgenin topyekün huzura kavuşması en büyük temennimiz ve dileğimiz." dedi.

TBMM Genel Kurulda görüşmeleri süren milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini eleştiren Temelli, toplumun beklentileriyle Meclis'in hayata geçirdiği yasaların başka yerlerde olduğunu iddia etti.

Hükümetin ekonomi yönetimini eleştiren Temelli, "Bir kriz var, savaşla beraber daha da büyüyecek. Bu krizi önlemenin yolu yoksullara, emekçilere, kadınlara, gençlere yüklenmek değildir. Bir an önce bir ek bütçe yaparak, sermayeyi vergilendirerek, adaletli bir vergiyle bugün içinde yaşadığımız bu sorunları aşmaya yönelik bir adım atmaktır, çağrımız bu yöndedir. Geç kalınmaksızın bir ek bütçenin Meclis'e gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sezai Temelli, DEM Parti, Politika, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Temelli: Ek Bütçe Şart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Görüntüleri paylaştılar BAE İran İHA’sı böyle düşürmüş Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sı böyle düşürmüş
Ukrayna Orta Doğu’ya İran’a karşı dron uzmanları gönderiyor Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu
ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad’ı bombaladı ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı

15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 16:39:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Temelli: Ek Bütçe Şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.