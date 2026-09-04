Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, görevinden istifa etti.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye'nin görevinden istifa ettiği bilgisi edinildi. Zaptiye'nin başkan yardımcılığı görevinden ayrılmasının ardından Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi olarak çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. Başkan yardımcılığı görevi sona eren Zaptiye'nin Tepebaşı Belediye Meclisi'ndeki üyeliği devam ediyor.