Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Çukurhisar Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çukurhisar Mahallesi'nde çok sayıda vatandaş ile bir araya gelirken, "En iyi siyaset, en iyi hizmettir. Kırsalı ve kent merkezi ile Eskişehir'e en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, farklı mahallelerde düzenlenen programlarda Eskişehirli vatandaşlar ile buluşmayı sürdürüyor. Başkan Ataç son olarak Çukurhisar'da düzenlenen kahvaltı programında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi Çukurhisar Düğün ve Davet Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe mahallelilerin katılımı yüksek oldu. CHP İl Başkanı Talat Yalaz ile birlikte alkışlar eşliğinde salona giriş yapan Başkan Ataç, "Bizleri çok iyi karşıladınız, çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim Çukurhisar, hepinizi tek tek kucaklıyorum. Sizlere kendimizi, çalışmalarımızı anlatmaya gerek yok. Zaten neler yapıldığını en iyi bilen sizlersiniz. Tepebaşı Belediyesi olarak bizler çocuk sanat ve kültür merkezimiz, Belde Evimiz, ağız ve diş sağlığı kliniğimiz, belediye ek hizmet binamız ile buradayız, yanınızdayız. Bugün bile burada, yakın zamanda hizmete kazandırdığımız bu güzel davet ve düğün salonunda toplandık, ne kadar güzel. Tesisimiz mahallemize hayırlı olsun. Her zaman söylerim; en iyi siyaset, en iyi hizmettir. Kırsalı ve kent merkezi ile Eskişehir'e en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Çukurhisar sakinleri de Başkan Ataç'a seçim çalışmaları için başarılar dilerken, gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı da teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
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