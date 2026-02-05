Başkan Kul: "Milli ve manevi değerler en büyük mirasımızdır"

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, baba ve anne olma sevinci yaşayan belediye personellerini evlerinde ziyaret etti. Başkan Kul, en büyük mirasın milli ve manevi değerler olduğunu vurguladı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediye bünyesinde görev yapan mesai arkadaşlarına yönelik bir ziyaret turu gerçekleştirdi. Yeni bebek heyecanı yaşayan personellerin mutluluğuna ortak olan Başkan Kul, bu kapsamda Refik Durmuş, Hatice Uzun ve Erdem Genç'i ziyaret ederek ailelerini tebrik etti. Ziyaretleri sırasında ailelerle yakından ilgilenen ve bebeklere "Hoş Geldin Bebek" çantası hediye eden Başkan Kul, yeni nesillerin yetiştirilmesinde ailelere büyük sorumluluk düştüğünü hatırlattı. Kul, "Milli ve manevi değerlerine bağlı; merhametli, adil ve dürüst bireyler yetiştirmek hepimizin görevi. Yeni doğan her bebeğimizin bu bilinç ve doğrultuda büyümesi, ülkemizin geleceği adına en büyük kazancımız olacaktır" dedi.

Belediye personeliyle kurulan bağların bir iş ilişkisinden öte kardeşlik hukukuyla güçlendiğini belirten Başkan Şenol Kul, "Terme için gece gündüz demeden birlikte ter döktüğümüz mesai arkadaşlarımızın bu en özel günlerinde yanlarında olmak bizim için çok kıymetli. Biz büyük bir aileyiz ve her zaman birbirimizin yanındayız. Evlatlarımıza sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren belediye personelleri, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Şenol Kul'a nazik ziyareti ve hediyeleri için teşekkürlerini sundu. - SAMSUN