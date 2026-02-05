Başkan Kul: "Milli ve manevi değerler en büyük mirasımızdır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Kul: "Milli ve manevi değerler en büyük mirasımızdır"

05.02.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yeni babalık ve annelik heyecanı yaşayan belediye personelini ziyaret ederek aileleri tebrik etti ve bebeklere hediyeler sundu. Kul, milli ve manevi değerlere vurgu yaptı.

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, baba ve anne olma sevinci yaşayan belediye personellerini evlerinde ziyaret etti. Başkan Kul, en büyük mirasın milli ve manevi değerler olduğunu vurguladı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediye bünyesinde görev yapan mesai arkadaşlarına yönelik bir ziyaret turu gerçekleştirdi. Yeni bebek heyecanı yaşayan personellerin mutluluğuna ortak olan Başkan Kul, bu kapsamda Refik Durmuş, Hatice Uzun ve Erdem Genç'i ziyaret ederek ailelerini tebrik etti. Ziyaretleri sırasında ailelerle yakından ilgilenen ve bebeklere "Hoş Geldin Bebek" çantası hediye eden Başkan Kul, yeni nesillerin yetiştirilmesinde ailelere büyük sorumluluk düştüğünü hatırlattı. Kul, "Milli ve manevi değerlerine bağlı; merhametli, adil ve dürüst bireyler yetiştirmek hepimizin görevi. Yeni doğan her bebeğimizin bu bilinç ve doğrultuda büyümesi, ülkemizin geleceği adına en büyük kazancımız olacaktır" dedi.

Belediye personeliyle kurulan bağların bir iş ilişkisinden öte kardeşlik hukukuyla güçlendiğini belirten Başkan Şenol Kul, "Terme için gece gündüz demeden birlikte ter döktüğümüz mesai arkadaşlarımızın bu en özel günlerinde yanlarında olmak bizim için çok kıymetli. Biz büyük bir aileyiz ve her zaman birbirimizin yanındayız. Evlatlarımıza sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren belediye personelleri, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Şenol Kul'a nazik ziyareti ve hediyeleri için teşekkürlerini sundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Politika, Samsun, Terme, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Kul: 'Milli ve manevi değerler en büyük mirasımızdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:32:31. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Kul: "Milli ve manevi değerler en büyük mirasımızdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.