Terme Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında Kadınlar Plajı Konusu Görüşüldü

Politika

Terme Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında konuşan Başkan Kul, "Kadınlar plajı konusunda çalışmalarımız başladı" dedi.

Terme Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis toplantısı Terme Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Şenol Kul'un başkanlığında yapıldı. Çeşitli komisyonların üye ve başkan seçimlerinin de yer aldığı 7 farklı gündem meclis toplantısında görüşüldü.

Kadınlara müjde

Terme Belediye Meclisinde konuşan başkan Şenol Kul, "Söz verdiğimiz projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Proje kitapçığımızda da yer alan kadınlar plajı konusunda düğmeye bastık. Konu ile alakalı büyükşehir belediyemizle görüştük bir proje hazırlamalarını istedik. Bizler de kendi projelerimizi hazırlayıp kadınlarımız için en doğrusu ve güzeli hangisi olur kararını vereceğiz. Amacımız kısa süre içinde projemizi hayata geçirerek kadınlarımızın hizmetine sunmak" diye konuştu.

"Kadınlar konusunda pozitif ayrımcılık yapacağız"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme'de kadınlar ile ilgili projelere öncelik vereceklerini belirterek, "Kadınlar konusunda kimse kusura bakmasın pozitif ayrımcılık yapacağız. Kadınlarımızın ilçemizin güzellikleri ve imkanlarından faydalanabilmeleri noktasında her türlü çalışmayı yapacağız ve hayata geçireceğiz. Kadınlar plajı da bunun ilk adımı olacak" şeklinde konuştu. - SAMSUN