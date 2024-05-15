Terme\'de muhtarlarla ilk toplantı gerçekleştirildi

Politika

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerin ardından göreve gelen muhtarlarla yapılan ilk toplantı, Terme Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşti. Başkan Kul, "Muhtarlarla işbirliği ve iletişim güçlenecek "dedi.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, kurum müdürleri ve 82 mahalle muhtarının bir araya geldiği toplantıda, Belediye Başkanı Şenol Kul, muhtarların önemine dikkat çekti. Yeni göreve başlayan muhtarları kutlayan Başkan Kul, "Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi, sorunlarının çözümünde ilk adımı atan kıymetli temsilcilerimizdir. Onlar olmadan yerel yönetimlerin başarısı tam anlamıyla mümkün değildir" diye konuştu.

"Güçlü bir iletişim ve istişare kültürü"

Toplantıda, muhtarların mahallelerdeki sorunları daha etkin bir şekilde iletebilmeleri için iletişim kanallarının güçlendirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalışmalar yapılması konuları ele alındı. Başkan Kul, "Bu yeni dönemde, muhtarlarımızla güçlü bir iletişim ve istişare kültürü oluşturarak, mahallelerimizin sorunlarını hızla çözeceğiz. Birlikte çalışarak, Terme'yi daha yaşanabilir, daha modern bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu.

"Her yatırımda muhtarlarımızın emeği var"

Terme'ye yapılan her yatırımda muhtarların büyük katkısı ve emeği olduğunu ifade eden Başkan Kul, "Daha güzel bir Terme oluşturma hedefiyle, muhtarlarımızla işbirliği içinde mahallelerde yapılacak tüm işlerin koordinasyonunu sağlayacağız. Bu süreçte Muhtarlarımız, sahadaki gözümüz ve kulağımız olacaklar. Uyum içerisinde çalışarak, sorunlarımızın bir bir üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni göreve başlayan muhtarlar ve kurum müdürlerinin kendilerini tanıtmalarının ardından toplantı son buldu. - SAMSUN