CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: 'Gazi unvanı alamayan polis ve askerler sosyal haklardan mahrum' - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: 'Gazi unvanı alamayan polis ve askerler sosyal haklardan mahrum'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: \'Gazi unvanı alamayan polis ve askerler sosyal haklardan mahrum\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, terörle mücadelede yaralanıp maluliyet oranı belli kriterlerin altında olduğu için 'gazi unvanı alamayan polis ve askerlerin' bulunduğunu belirtti. Bağcıoğlu, bu durumun söz konusu kişilerin sosyal hak ve yardımlardan yararlanamamasına neden olduğunu ifade etti. Teröre karşı verilen mücadelede yaralanan personelin büyük bir kısmının mevzuattaki eksiklikler nedeniyle 'gazi' unvanını alamadığını vurgulayan Bağcıoğlu, yaklaşık 20 bin asker ve polisin sosyal hak ve yardımlardan faydalanamadığını belirtti.

03.05.2024 13:23
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, terörle mücadelede yaralanıp maluliyet oranı belli kriterlerin altında olduğu için "gazi unvanı alamayan polis ve askerlerin" bulunduğunu belirterek, "Bu gazilerimiz, yasal olarak malul gazi kabul edilmedikleri için sosyal hak ve yardımlardan da yararlanamıyorlar." ifadesini kullandı.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için canlarını hiçe sayanların hak ettikleri değeri göremediklerini savundu.

Teröre karşı verilen mücadelede yaralanan, bedenen ve ruhen zarar gören personelin büyük bir kısmının, mevzuattaki eksiklikler nedeniyle "gazi" unvanını alamadığını ifade eden Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Teröre karşı verilen mücadelede yaralanan, bedenen ve ruhen zarar gören personelin vazife malullüğünü belirleyen iki bağlayıcı düzenleme bulunmaktadır, 'TSK Sağlık Yönetmeliği' ve SGK'nin 'Vazife Malullüklerini Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamnamesi.' Ancak bu düzenlemeler, birçok kahramanımızın 'gazi' sayılamamasına neden olmaktadır. Bu düzenlemelerde yer alan hastalıklar ile ilgili ölçütlere uymayan veya belirlenen kıstasın altında kalan personel, 'malul sayılmayan gazi' olarak nitelendirilmekte ve haklarından mahrum bırakılmaktadır. Bu nedenle terörle mücadelede yaralanan yaklaşık 20 bin asker ve polis, sosyal hak ve yardımlardan faydalanamıyor.

Terörle mücadelede yaralanıp maluliyet oranı belli kriterlerin altında olduğu için gazi unvanı alamayan polis ve askerlerimiz, aynı çatışmada yaralanan arkadaşları gibi gazi unvanı almak istemektedirler. Bu gazilerimiz, yasal olarak malul gazi kabul edilmedikleri için sosyal hak ve yardımlardan da yararlanamıyorlar."

Kaynak: AA

Yankı Bağcıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: 'Gazi unvanı alamayan polis ve askerler sosyal haklardan mahrum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: 'Gazi unvanı alamayan polis ve askerler sosyal haklardan mahrum' - Son Dakika
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