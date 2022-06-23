Teşkilat Akademisi Mahalle 7. haftasında - Son Dakika
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Teşkilat Akademisi Mahalle 7. haftasında

23.06.2022 14:16
Teşkilat Akademisi Mahalle 7. haftasında

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Mahalle' devam ediyor.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Mahalle' devam ediyor.

Eğitim programı bu hafta sonu 14 ilde gerçekleştirilecek. Eğitimlere mahalle başkanları ve yönetimleri katılacak. AK Parti Ar-Ge ve Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "İl ve ilçe yöneticilerinin eğitimini tamamlayan partimiz şimdi de mahalle başkanları ve yönetimlerini eğitim programına alıyor" dedi.

'Teşkilat Akademisi Mahalle' eğitimi programının 25 Haziran Cumartesi günü Mersin'de yapılacağını kaydeden AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerine daha güçlü kadrolarla girmek için Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığımızın düzenlediği Teşkilat Akademisi eğitimleri önem arz etmektedir. Bu çerçevede 18 Aralık 2021 tarihinde Mersin İl Teşkilatı olarak Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığımızın düzenlediği Teşkilat Akademisi eğitimini 13 ilçe teşkilatımızın katılımıyla gerçekleştirmiştik. Bu hafta sonu da ilçe teşkilatlarımızın mahalle başkanları ve yönetimlerinin katılımlarıyla Aydıncık ve Toroslar ilçemizde 'Teşkilat Akademisi Mahalle' eğitimi programımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'Teşkilat Akademisi Mahalle' eğitim programı 81 ilde 32 bin 91 mahalleyi kapsayacak şekilde yaklaşık 135 farklı lokasyonda gerçekleştirilmesi planlandı. Program neticesinde toplam 120 bin 615 mahalle yönetimi ve 18 bin 206 köy temsilcisi olmak üzere toplam 138 bin 821 mahalle/köy yönetimine eğitim verilmesi hedefleniyor. Eğitimlerde 6 hafta geride kalırken, dersler her ilin durumuna göre cumartesi veya pazar günleri tek gün eğitim şeklinde gerçekleştiriliyor. Her ilde toplam 4 ders veriliyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

AK Parti, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Teşkilat Akademisi Mahalle 7. haftasında - Son Dakika

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