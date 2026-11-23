Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan, yönetim kurulu üyeleri Hüsamettin Sarı ve Ali Sökmenli ile şube personeli Eşref Erdağ, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'yı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, nazik ziyaretlerinden dolayı THK Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan'a, yönetim kurulu üyelerine ve şube personeline teşekkür etti.