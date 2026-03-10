Ticaret Bakanı Bolat: "Barış yanlısı, dünyada oyun kuruculuğu ve barış tesis etmekle uğraşan Türkiye bir yıldız gibi parlıyor" - Son Dakika
Ticaret Bakanı Bolat: "Barış yanlısı, dünyada oyun kuruculuğu ve barış tesis etmekle uğraşan Türkiye bir yıldız gibi parlıyor"

Ticaret Bakanı Bolat: "Barış yanlısı, dünyada oyun kuruculuğu ve barış tesis etmekle uğraşan Türkiye bir yıldız gibi parlıyor"
10.03.2026 20:07  Güncelleme: 20:08
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tokat'ta yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve siyasi istikrarına dikkat çekti. 2025'te dünyanın 16. büyük ekonomisi olacağına vurgu yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Siyasi istikrarlı, güçlü liderliği 23 yıllık istikrarın başarının siyasi yönetimi, ekonomi yönetimi, güçlü ordusu, güçlü savunma sanayisi, barış yanlısı ve dünyada oyun kuruculuğu ve barış tesis etmekle uğraşan Türkiye Cumhuriyeti bir yıldız gibi parlıyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen fabrika açılışının ardından Tokat kent merkezinde bir dizi programa katıldı. Bakan Bolat, ilk olarak Tokat Valiliğini ziyaret ederek vali ve protokol üyeleriyle bir araya geldi. Tokat Belediyesine geçen Bakan Bolat, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile görüşerek kentte devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Görüşmede yerel yönetimlerin kalkınma sürecindeki rolüne dikkat çekildi. Program kapsamında siyasi parti temsilcileriyle de bir araya gelen Bakan Bolat, AK Parti Tokat İl Başkanlığı ve MHP Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle sohbet etti.

Bakan Bolat, ardından Yağıbasan Medresesi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşmasına katıldı. İş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantıda Türkiye'nin ekonomik potansiyeli, yatırım imkanları ve bölgesel kalkınma konuları ele alındı.

Sınırlarda savaş olmasına rağmen Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çeken Bakan Bolat, "Bakın Türkiye 2025'te cari fiyatlarla dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi konumuna yükseldi. Ama satın alma endeksine göre dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumuna yükseldik. Mal ve hizmet ihracatımız geçen yıl itibariyle dört yüz milyar dolar sınırına yükseldi. Çok güçlü bir savunma sanayimiz ve ordumuz var. 10 milyar doları aştı savunma sanayi ihracatımız. Bu yıl daha da yükseleceği anlaşılıyor. Planlarımız o yönde" dedi.

"İsrail'in Gazze'deki soykırımı Filistin'de, Lübnan'daki katliamları etkiliyor. Üzüyor ve biz İsrail'e ticaret sınırlaması, ambargosu uyguluyoruz. Serbest ticaret bölgelerimizden ihracat ve ithalat konusunda hiçbir ticaret yapılmıyor. Şurada iki buçuk ay sonra aşağı yukarı iki yılı aşmış olacağız. İsrail'in zulmünü, zalimliğini bütün dünya gördü. Masum Filistinliler kahramansı bir direniş gösterdiler. Komşularımızda güneyde önemli iç savaşlar yaşandı. Doğuda İsrail'in İran'a saldırılarını yaşadık. Şimdi de ABD ve İsrail'in birlikte İran'la olan savaşını görüyoruz. İran'dan bölge ülkelerine füze atışları görüyoruz. Böyle bir ortamda bir ülke yıldız gibi parlıyor. Siyasi istikrarlı, güçlü liderliği yirmi üç yıllık istikrarın başarının siyasi yönetimi, ekonomi yönetimi, güçlü ordusu, güçlü savunma sanayisi, barış yanlısı ve dünyada oyun kuruculuğu ve barış tesis etmekle uğraşan Türkiye Cumhuriyeti bir yıldız gibi parlıyor. Bölgesinde de dünyada da, biz Ticaret Bakanlığı olarak gittiğimiz her yerde bunun itibarını, saygınlığını görüyoruz ve yaşıyoruz" dedi.

Programların ardından Ticaret Bakanı Bolat ve beraberindeki heyet karayolu ile Ankara'ya hareket etti. - TOKAT

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.