Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Aslan ve heyeti ile bir araya geldi.

Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ticaret Bakanlığımızda, yurt dışında yaşayan Türk toplumumuzu temsil eden önemli sivil toplum kuruluşlarımızdan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Aslan ve kıymetli heyetini ağırladık. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız, bulundukları ülkelerin üretimine ve ticari ekosistemine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Türkiye ile Avrupa arasında güçlü bir köprü vazifesi gören Avrupa'daki vatandaşlarımızın temsili, ülkemiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Aslan'a ve kıymetli heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımıza selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.