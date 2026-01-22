Ticaret Bakanı Ömer Bolat Düzce'de - Son Dakika
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Düzce'de

22.01.2026 12:12  Güncelleme: 12:16
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce'ye yaptığı ziyarette esnaflarla bir araya gelerek tarım, hizmet sektörü, eğitim ve lojistik alanlarındaki gelişmelere dair bilgiler verdi. Düzce'nin parlayan bir yıldız konumunda olduğunu vurguladı ve esnaflar için 100 milyon lira finans desteği müjdesi verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaflarla buluşmak ve bir dizi ziyaretler için Düzce'ye geldi. Bakan Bolat, "Düzce'de tarım, hizmet sektörü, eğitim, lojistik konusunda parlayan yıldız sektöründe" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaflarla bir araya gelmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi. İlk ziyaretini Düzce Valiliği'ne gerçekleştiren Bolat, bir süre Düzce Valisi Mehmet Makas'tan bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı.

Bolat "Bu sabah kadim şehrimiz Düzce'ye geldik. Düzce'de toplumun bütün kesimleri ile bir araya geleceğiz. Değerli vatandaşlarımızın görüşlerini alacağız. Valimize hoş geldiniz demek istiyoruz, başarılar diliyoruz. Önceki başarılı çalışmalarını Düzce'de de sergileyeceğini umuyoruz. Düzce çok şanslı. Çok kıymetli bir belediye başkanı var. 5 yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak temsil etmiş Dr. Faruk Özlü 7 yıldır Düzce halkına çok güzel hizmetler yapıyor. Marmara depreminin ardından Düzce yeniden kuruldu. Cumhurbaşkanımızın göreve geldiği 3 Kasım 2002'den sonra Marmara depreminden zarar gören bütün vilayetlerimiz yeniden kuruldu. Düzce sanayi, tarım ve eğitim alanında parlayan bir yıldız konumunda. Biz hükümet üyeleri olarak 7/24 çalışan bakanlar ve kurmaylarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Akşam geç saatlere kadar yoğun programımız olacak. Esnaflarımız için finansman desteği anlamında bütün imkanları zorlayarak esnaflarımızın gerek yatırım gerek işletme için finans desteği sağlıyoruz. Yüzde 50'si hazinemiz tarafından üstleniliyor. Düzce esnafı içinde Halk bankası ve TESKOMB ile görüştüm 100 milyon lira finans desteğini ulaştıracağız, hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Ardından ise AK Parti ve MHP teşkilatlarına ziyarette bulunmak üzere valilikten ayrıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

