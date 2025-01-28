TİP: Yangının Hesabı Sorulmalı

Politika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kartalkaya'daki otel yangının hesabının sorulması gerektiğini belirtti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, afetleri felakete çevirenin siyaset olduğunu bildirdi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını sonrasında yapılan taziye açıklamalarını eleştiren Baş, "TBMM, genel olarak siyaset kurumu, taziye makamı değildir. Burada her yaşadığımız acıdan sonra, her felaketten sonra bir başsağlığı dileme sırası oluşturuluyor. Biz bu katliamın hesabını sormadığımız anda ülkemiz yeni katliamlarla karşı karşıya kalacaktır." diye konuştu.

Yangın sonrası yaşanan "sorumluluk" tartışmalarını da eleştiren Baş, yangının çıktığı otelin yatırım teşviki aldığını da savundu.