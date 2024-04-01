TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sonuçlar Ülkemize ve Milletimize Hayırlı Olsun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oyunu kullanan, ülkemizin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonucunu yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Hicarcıklıoğlu, "Sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Öncelikle, sandığa gidip oyunu kullanan, ülkemizin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Seçilen Belediye Başkanlarını tebrik ediyorum. Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır" diye konuştu.
Ekonomide atılacak çok adımın ve işin olduğunu belirten Hicarcıklıoğlu, "Tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele para ve maliye politikası eşgüdümünde daha başarılı olacaktır. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar ile öngörülebilirlik güçlenecektir. Böylece teknoloji içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar artacaktır" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Yapısal reformlar konusunda etkin ve kararlı adımlar atmalıyız. Mesleki eğitim, istihdam politikaları, vergi reformu, yargının operasyonel etkinliğinin artırılması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi, şehirlerimizin depreme direncinin artırılması, yeni sanayi havzalarının oluşturulması, kilit teknolojilerin ülkemize kazandırılması, yeşil ve dijital dönüşüme ülkemizin hazırlanması gibi birçok alanda reformlar bizi bekliyor" açıklamasında bulundu.
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, milletimizin kararına saygı duyup, 86 milyon el birliği, akıl birliği ile aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zamanıdır. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında ürün ve pazar çeşitliliğinde en üst lige çıktık. Şimdi ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı. İş dünyası olarak daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız." - ANKARA
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 10.05 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 48.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.02 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor ve açılan sandıklara göre Böcek önde bulunuyor.
CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, Fatih'teki son durumu açıkladı ve Türkiye'nin değiştiğini vurguladı.
Seçim çalışmaları boyunca ilgiyle karşılanan AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, oyların yüzde 54.4'ünü alarak yeniden Pütürge Belediye Başkanı seçildi. Sülük, önümüzdeki 5 yılda yarım kalan hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mevcut Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden başkan seçildi. Yıldırım, 6 bin 949 oy alarak rakiplerini geride bıraktı.
Besni ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Reşit Alkan, 6 bin 912 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP'nin adayı Vakkas Acar ise 20 oy farkla ikinci oldu.
Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Mehmet Palaz (60) hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
İYİ Parti'nin kazandığı tek il olan Nevşehir'de Rasim Arı tekrar belediye başkanlığına seçildi. Arı 2019 seçimlerinde AK Parti'den başkan seçilmiş ancak 2021 yılında sağlık sorunlarını göstererek istifa etmişti. Belediye Başkan Adayı Rasim Arı oyların büyük bir çoğunluğunu alarak Belediye Başkanı seçildi. İyi Partinin Türkiye genelinde kazandığı tek il ise Nevşehir oldu.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Didim Belediye Başkan adayı olan Hatice Gençay, seçimi açık farkla kazandı. CHP'li Gençay, kesin olmayan sonuçlara göre 26 bin 446 oyla Didim Belediyesinin ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde, Elazığ merkezdeki sandıkların tamamı açıldı. Türkiye'de seçimlerde birinci parti konumunda olan CHP, Elazığ'da il, ilçe ve belde belediyelerden herhangi birini kazanamadı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP yönetiminden CHP yönetimine geçen ilçelerden biri de İstanbul'un Beykoz Belediyesi oldu. Yeni dönem Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'Bu yolda bizimle yürüyen herkese teşekkürler. Hazırız, çok çalışacağız' dedi.
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