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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sonuçlar Ülkemize ve Milletimize Hayırlı Olsun - Son Dakika
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Politika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sonuçlar Ülkemize ve Milletimize Hayırlı Olsun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonucunu değerlendirerek, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Hisarcıklıoğlu, seçimlere katılan ve demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür etti ve ekonomide atılacak adımlara dikkat çekti.

01.04.2024 10:31  Güncelleme: 10:35
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oyunu kullanan, ülkemizin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonucunu yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Hicarcıklıoğlu, "Sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Öncelikle, sandığa gidip oyunu kullanan, ülkemizin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Seçilen Belediye Başkanlarını tebrik ediyorum. Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır" diye konuştu.

Ekonomide atılacak çok adımın ve işin olduğunu belirten Hicarcıklıoğlu, "Tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele para ve maliye politikası eşgüdümünde daha başarılı olacaktır. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar ile öngörülebilirlik güçlenecektir. Böylece teknoloji içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar artacaktır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Yapısal reformlar konusunda etkin ve kararlı adımlar atmalıyız. Mesleki eğitim, istihdam politikaları, vergi reformu, yargının operasyonel etkinliğinin artırılması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi, şehirlerimizin depreme direncinin artırılması, yeni sanayi havzalarının oluşturulması, kilit teknolojilerin ülkemize kazandırılması, yeşil ve dijital dönüşüme ülkemizin hazırlanması gibi birçok alanda reformlar bizi bekliyor" açıklamasında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, milletimizin kararına saygı duyup, 86 milyon el birliği, akıl birliği ile aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zamanıdır. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında ürün ve pazar çeşitliliğinde en üst lige çıktık. Şimdi ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı. İş dünyası olarak daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sonuçlar Ülkemize ve Milletimize Hayırlı Olsun - Son Dakika

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