Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu: Bir şehrin gelişimi esnaflarının güçlenmesi ile mümkün olur

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bir şehrin gelişiminin esnaflarının güçlenmesi ile mümkün olacağını söyledi.

Tokat Esnaf Odaları Başkanları Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu başkanlık makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Her zaman esnafımıza pozitif bir ayrımcılık yapmaya çalıştık. Esnafımızın mutlu olması, işlerinin bereketli olması için gayret sarf ettik. Bugünden sonra da bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretinizden dolayı aynı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Her zaman esnafımıza pozitif bir ayrımcılık yapmaya çalıştık"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu esnafın daima yanında olduklarını belirterek, "10 yıldır bu memlekette hizmet etmeye çalışan bir kardeşiniz olarak, siz değerli esnaflarımızın her zaman yanında olmaya gayret ettik. Bundan sonra da esnafımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bir şehrin gelişimi esnaflarının güçlenmesi ile mümkündür. Bugüne kadar ne zaman bir etkinliğimiz olsa, bir yardımlaşma durumumuz olsa doğrudan esnaf temsilcisi kardeşlerimizle birlikte hareket ettik. Her zaman esnafımıza pozitif bir ayrımcılık yapmaya çalıştık. Esnafımızın mutlu olması, işlerinin bereketli olması için gayret sarf ettik. Bugünden sonra da bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretinizden dolayı aynı ayrı teşekkür ediyor, bütün esnaf kardeşlerimize işlerinde bereketler ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

"Sizi ne zaman arasak direk ulaşabiliyoruz"

Tokat Esnaf Odası Başkanları adına söz alan Servisçiler Odası Başkanı Hüseyin Atasoy ise Başkan Eyüp Eroğlu'na teşekkürlerini belirterek "Esnaflarımız ne zaman bir işi derdi sıkıntısı olsa daima yanlarında oldunuz. Birçok şehirde duyuyoruz. Belediye başkanına ulaşamayan esnaflar var ama Tokat'ımızda bizler sizi ne zaman arasak direk ulaşabiliyoruz ve hemen işlerimize çözüm üretiyorsunuz. Bugüne kadar yaptığınız hizmetlerinizden dolayı bütün esnaflarımız adına teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni dönemde de sizinle birlikte bu şehirde güzel çalışmalara imza atacağız" şeklinde konuştu. - TOKAT