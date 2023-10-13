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Tokat Belediye Başkanı Necmettin Coruk, partisinden istifa etti - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Necmettin Coruk, partisinden istifa etti

Son Güncelleme: 13.10.2023 11:37

TOKAT'ın Sulusaray Belediye Meclisi'nde alınan 'Ömer Halisdemir Caddesi'nin adının değiştirilmesi kararı üzerine AK Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından partiden kesin ihraç istemiyle yetkili disiplin organlarına sevk edilen Belediye Başkanı Necmettin Coruk partisinden istifa ettiğini açıkladı.

TOKAT'ın Sulusaray Belediye Meclisi'nde alınan 'Ömer Halisdemir Caddesi'nin adının değiştirilmesi kararı üzerine AK Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından partiden kesin ihraç istemiyle yetkili disiplin organlarına sevk edilen Belediye Başkanı Necmettin Coruk partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sulusaray Belediyesi ağustos ayı belediye meclis toplantısında, meclis üyelerinin oy çokluğu ile ilçede bulunan 15 Temmuz Kahramanı Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in isminin bulunduğu caddeye, ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül'ün isminin verilmesi kararına tepkiler geldi. AK Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından partiden kesin ihraç istemiyle yetkili disiplin organlarına sevk edilen Belediye Başkanı Necmettin Coruk partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Coruk açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri kıymetli Sulusaray halkımızın destekleri ile 2019 yılından bu yana Sulusaray ilçesi Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Amacı memleket sevdası olan, hizmet yoluyla bize öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilçeme hizmet etmek için şahsıma verdiği imkanlardan dolayı en derin saygılarımı sunar ve teşekkür ederim. Ancak son dönemlerde yaşanan talihsiz olaylardan dolayı 2002 yılından bu yana kadim bir üyesi bulunduğum tüm değerlerine saygı ve içtenlikle bağlı kaldığım AK Parti ailesine zarar vermemek adına partimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Tokat Belediye Başkanı Necmettin Coruk, partisinden istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat Belediye Başkanı Necmettin Coruk, partisinden istifa etti - Son Dakika
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