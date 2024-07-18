Tokat Belediyesi, temizlik çalışmalarını kadın istihdamıyla hızlandırıyor - Son Dakika
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Politika

Tokat Belediyesi, temizlik çalışmalarını kadın istihdamıyla hızlandırıyor

Tokat Belediyesi, temizlik çalışmalarını kadın istihdamıyla hızlandırıyor

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kenti 'Marka Şehir' yapma hedefi doğrultusunda temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Yazıcıoğlu, kadın istihdamını desteklemek amacıyla kadın temizlik elemanları istihdam etti.

18.07.2024 15:51  Güncelleme: 15:54
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kenti "Marka Şehir" yapma hedefi doğrultusunda temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ı "Marka Şehir" yapmak için değişime devam ediyor. Göreve geldiği günden itibaren Tokat'ın temizliğine dikkat çeken ve bu konuda çalışmalarını hızlandıran Başkan Yazıcıoğlu, bir yandan temizlik konusunda yeni araçları belediye bünyesine kazandırırken bir yandan da temizlik konusunda istihdamı artırmaya devam ediyor. Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde iş başı yapan kadın personeller, Tokat'ın dört bir yanında temizlik faaliyetlerini yürütüyor. Kadın istihdamını desteklemek ve kadınları iş gücüne katmak amacıyla kolları sıvayan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şehrin cadde ve sokaklarının temizliğini kadınlara emanet etti.

Konu hakkında bilgi veren Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Tokat'a kadın elinin değmesi önemli. Çünkü kadınların biliyorsunuz hassasiyeti ilgisi, alakası, bir de yaşadığı şehrin temizliği de çok önemli. Malum personel sayımız çok yeterli değildi. Yavaş yavaş personel sayımızı arttırıyoruz. 15 tane kadın temizlik elemanı istihdam ettik. Sokaklarda özellikle ana caddelerde olmasını arzu ettim. Bu bizim için önemli. Bu bir ilk değil ama Tokat'ımız için bir ilk olabilir. Özellikle sokakta temizlik noktasında çalışan personelimize ben de çok özen gösteriyorum. Hatta kılığından, kıyafetinden, davranışından ve üsluplarından ve özellikle de temizliklerinden ben kendim de denetimlerimi yaparak devam ediyorum bu süreçte. Bence Tokat için hayırlı oldu, güzel oldu. İyi bir başlangıç oldu Tokat için de. Tokat'a bir kadın elinin değmesinde bir hayır vardır" dedi.

İş imkanı bulan kadınlar da başkana teşekkür etti. - TOKAT

Kaynak: İHA

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