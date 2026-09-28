Tokat Belediyesi, Yeşilırmak\'ta asbestli içme suyu borularını devre dışı bıraktı

Tokat Belediyesi, Yeşilırmak Mahallesi Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi ve çevresinde içme suyu ve yağmur suyu hatlarını yeniledi. Kanalizasyon hattında bakım ve temizlik yapılmasının ardından bölgede asfalt, parke ve bordür çalışmalarına geçildi.

Tokat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalarda asbestli içme suyu boruları devre dışı bırakıldı. Bölgeye 318 metre içme suyu ana şebeke hattı ve 240 metre abone bağlantı hattı döşenirken 21 abonenin bağlantısı yenilendi. Yağışlarda su birikmesini azaltmak amacıyla toplam 325 metre yağmur suyu hattı ve 4 yeni baca yapıldı. Asfalt çalışmalarının ardından ihtiyaç duyulan 12 noktaya yağmur suyu mazgalı yerleştirilmesi planlanıyor. Mevcut kanalizasyon hatlarında ise bakım ve onarım yapılarak hatlar kombine vidanjörlerle temizlendi. Yangınlara müdahale için Bosna Caddesi ile Kafeler Bölgesi girişine birer hidrant konuldu. Altyapı çalışmalarının ardından Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi'ndeki yıpranmış asfalt kazındı; parke ve bordürlerin yenilenmesine başlandı. Caddede asfalt serimi de sürüyor. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çalışmaların kentin altyapısını güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, "Tokat'ımızın bugününü değil, yarınını da düşünüyor; şehrimizi sağlam temeller üzerinde geleceğe hazırlıyoruz" dedi.