Tokat meydanında coşkulu devir teslim töreni - Son Dakika
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Politika

Tokat meydanında coşkulu devir teslim töreni

Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den aday olduğu Tokat Belediye Başkanlığı seçimini kazanarak mazbatasını aldı. Tokat'ta yeni bir sayfa açılırken MHP için de bir ilk oldu. Devir teslim töreninde, görevini devreden eski Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhur İttifakı'nın ülkenin teminatı olduğunu belirtti. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise güzel işler yapacaklarını ve halkın gönlünde kalıcı olacaklarını ifade etti.

03.04.2024 18:03  Güncelleme: 18:06
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Tokat meydanında coşkulu devir teslim töreni

TOKAT - Efsane Vali olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den aday olduğu Tokat Belediye Başkanlığı seçimini kazanarak mazbatasını aldı. Bu değişimle Tokat'ta yeni bir sayfa açılırken MHP için de bir ilk oldu.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi'nin yeni başkanı olarak mazbatasını aldı. Tokat Belediye binası önünde gerçekleşen devir teslim töreninde, Yazıcıoğlu görevi Eyüp Eroğlu'ndan devraldı. Bu önemli an, Tokat meydanında toplanan yüzlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı.

"Cumhur ittifakı bu ülkenin teminatıdır"

Görevini Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na devreden eski Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, "Bizim için, Tokat için, Türkiye'miz için önemli olan vatanımızdır. Bizim liderlerimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır, Devlet Bahçelidir. Cumhur ittifakı bu ülkenin teminatıdır. Onun için belki biz burada değiliz ama diğer ortağımız olan Milliyetçi Hareket Partimize güzel bir hizmet verecek" dedi.

"Bize ahde vefa örneği gösterdiniz"

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 5 yıl içerisinde güzel işler yapacaklarını ifade ederek, "Siz bize büyük bir ahde vefa örneği gösterdiniz. En son konuşmamda belirttirdiğim gibi tam karşı taraf şimdi Tokat Valiliği. Tam şimdi burada duruyoruz. Belediye de bize nasip oldu. İnşallah güzel hizmetler yapacağız. Başkanıma nezaketinden ötürü, bizimle olduğundan ötürü 10 yıllık burada yapmış olduğu icraatlardan ötürü, hizmetinden ötürü, emeğinden ötürü gerçekten kutluyorum. Bizim abimizdir. Kendisini seviyoruz. Her zaman desteklerini arkamızda olduğunu da biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi işimiz var. Eyüp Bey'in getirdiği çıtayı biz de arttırarak bu yolda ilerleyeceğiz. Dediğim gibi sizin gönlünüze girdik; ama orada kalıcı olmamız lazım. O yüzden çaba sarf edeceğiz. Buraya kadar geldiğiniz için, bizi onurlandırdığınız için, bizimle olduğunuz için, Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bu 5 yıl içerisinde çok güzel işler yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tokat meydanında coşkulu devir teslim töreni - Son Dakika

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