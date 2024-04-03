Tokat Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu mazbatasını aldı

MHP'den aday olduğu Tokat Belediye Başkanlığı seçimini kazanan "Efsane Vali" olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mazbatasını aldı. Belediye binası önünde yoğun bir kalabalığın katıldığı devir teslim töreni ile Yazıcıoğlu, görevi Eyüp Eroğlu'ndan devraldı.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Tokat'ta belediye başkanı seçilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu mazbatasını aldı. Tokat Belediyesi önünde gerçekleşen devir teslim töreninde Yazıcıoğlu, görevi Eyüp Eroğlu'ndan devraldı. Bu önemli an, Tokat meydanında toplanan yüzlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı.
"Cumhur İttifakı bu ülkenin teminatıdır"
Görevini Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na devreden eski Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, "Bizim için, Tokat için, Türkiye'miz için önemli olan vatanımızdır. Bizim liderlerimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır, Devlet Bahçeli'dir. Cumhur İttifakı bu ülkenin teminatıdır. Onun için belki biz burada değiliz ama diğer ortağımız olan Milliyetçi Hareket Partimiz güzel bir hizmet verecek" dedi.
"Bize ahde vefa örneği gösterdiniz"
Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise, 5 yıl içerisinde güzel işler yapacaklarını ifade ederek, "Siz bize büyük bir ahde vefa örneği gösterdiniz. En son konuşmamda belirttirdiğim gibi tam karşı taraf şimdi Tokat Valiliği. Tam şimdi burada duruyoruz. Belediye de bize nasip oldu. İnşallah güzel hizmetler yapacağız. Başkanıma nezaketinden ötürü, bizimle olduğundan ötürü 10 yıllık burada yapmış olduğu icraatlardan ötürü, hizmetinden ötürü, emeğinden ötürü gerçekten kutluyorum. Bizim ağabeyimizdir. Kendisini seviyoruz. Her zaman desteklerinin arkamızda olduğunu da biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi işimiz var. Eyüp Bey'in getirdiği çıtayı biz de arttırarak bu yolda ilerleyeceğiz. Dediğim gibi sizin gönlünüze girdik ama orada kalıcı olmamız lazım. O yüzden çaba sarf edeceğiz. Buraya kadar geldiğiniz için, bizi onurlandırdığınız için, bizimle olduğunuz için Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bu 5 yıl içerisinde çok güzel işler yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu. - TOKAT
Son Dakika › Politika › Tokat Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu mazbatasını aldı - Son Dakika
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