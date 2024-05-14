Tokat\'ta Hatüniye Camii\'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor

Politika

Tokat'ta 537 yıllık geçmişe sahip Hatüniye Camii'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Sultan II. Bayezid'in annesi, Fatih Sultan Mehmet'in hanımı Gülbahar Hatun adına 1485'te inşa edilen ve Osmanlı Mimarisinin en güzel örneklerinden biri kabul edilen Hatüniye Camii'nin restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, devam eden çalışmalar ve süreç hakkında Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan'dan bilgi aldı.

Teknik ekibiyle birlikte halk arasında Meydan Camii olarak bilenen Hatüniye Camii'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yazıcıoğlu, restorasyon sürecinde, caminin iç ve dış mekanında kapsamlı onarımların devam ettiğini belirtti.

Vakıflar Haftası'nı kutlayan Tokat belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tarih ve kültür şehri Tokat'ımızda ecdadımızın bize miras bıraktığı değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisindeyiz. Gülbahar Hatun İmareti Hatüniye Camii restorasyon çalışmalarını Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ve teknik ekibimizle ziyaret ederek süreç hakkında bilgi aldık. Bu vesileyle dayanışma geleneği ve yardımlaşma kültürümüzün en güzel örneklerinden biri olan Vakıflarımızın Vakıflar Haftası'nı tebrik ediyor, tarihi eserlerimizde emeği olan tüm Vakıf çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Restorasyon çalışmalarını ziyaretinden sonra Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan'ı Müdürlük binasında ziyaret ederek, Vakıflar Haftasını kutladı. - TOKAT