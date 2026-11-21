Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Arat seçildi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nda 14 Kasım'da gerçekleştirilen ilk seçimde 2 bin 456 oda üyesi oy kullanırken, kırmızı ve sarı listeler 12'şer meslek komitesi kazanarak eşitlik sağlamış, beyaz liste ise 2 meslek komitesi çıkarmıştı.

Yönetim kurulu başkanının belirlenememesi üzerine seçilen meslek komiteleri, bugün yeniden sandık başına gitti. Seçim öncesinde beyaz liste, sarı listeye destek verdi. Yapılan seçim sonucunda Ahmet Arat 14 oy alırken, Mücahit Yılmaz 12 oyda kaldı. Böylece Ahmet Arat, Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Arat, "Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimlerimiz bugün itibarıyla sona ermiştir. Yasa gereği askı süremiz var, salı ya da çarşamba günü mazbatalarımız verilir. Pazartesi, en geç salı günü çok geniş açıklamalarla beraber hem sizleri hem kamuoyunu bilgilendireceğim. İnsanların bilmesi gereken konular var" dedi.