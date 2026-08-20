Tokayev, Nazarbayev'in Ayrıcalıklarını Kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokayev, Nazarbayev'in Ayrıcalıklarını Kaldırdı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Nazarbayev'in dış politikadaki ömür boyu ayrıcalıklarını yürürlükten kaldırdı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ülkenin dış politikasındaki önemli meselelerde Kazakistan halkına, devlet kurumlarına ve yetkililere müdahalede bulunmasına yönelik ömür boyu ayrıcalığı yürürlükten kaldırdı.

Kazakistan'da ülkenin 2020-2030 dönemi Dış Politika Konsepti'nde değişikliğe gidildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in imzaladığı kararnameyle güncellenen konseptte, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e sağlanan ömür boyu ayrıcalıklardan biri kaldırıldı. Karar kapsamında, Nazarbayev'in "tarihi misyonu" kapsamında ülke dış politikasındaki önemli meselelerde Kazakistan halkına, devlet kurumlarına ve yetkililere müdahalede bulunmasına imkan sağlayan hüküm metinden çıkarıldı.

Değişikliğin, ülkenin dış politika yaklaşımının yeni anayasal ve siyasi düzenlemelerle uyumlu hale getirilmesi kapsamında yapıldığı belirtildi.

Güncellenen konseptte Kazakistan'ın çok yönlü, dengeli ve pragmatik dış politika çizgisini sürdüreceği kaydedildi. Ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal çıkarlarının korunmasının dış politikanın temel öncelikleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Nazarbayev, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsız Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamış ve yaklaşık 30 yıl ülkeyi yönetmişti. Nazarbayev, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ederek görevini Kasım Cömert Tokayev'e devretmişti.

Görevden ayrılmasının ardından Nazarbayev'e "Elbasy (Ulusun Lideri)" statüsü kapsamında çeşitli özel hak ve ayrıcalıklar tanınmıştı. Bu statüye ilişkin anayasal düzenlemeler ise 2022 yılında yapılan referandumun ardından kaldırılmıştı.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Kazakistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tokayev, Nazarbayev'in Ayrıcalıklarını Kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Şanlıurfa’da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı
Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık

19:44
Uçakta pes dedirten görüntü Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı
Uçakta pes dedirten görüntü! Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı
19:23
Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu
Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu
19:06
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES’i kullanarak polisi harekete geçirdi
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi
18:58
Canlı skor: Beşiktaş ve Trabzonspor maçları çok hızlı Goller üst üste
Canlı skor: Beşiktaş ve Trabzonspor maçları çok hızlı! Goller üst üste
18:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın ’yastık altı’ Merkez Bankası rezervinden büyük
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük
18:08
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 20:34:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Tokayev, Nazarbayev'in Ayrıcalıklarını Kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.