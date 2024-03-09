Politika

Torun'un seçim koordinasyon merkezine görkemli açılış

ADANA - Yeniden Refah Partisi Yüreğir Belediye Başkan Adayı Abdullah Torun, "Belediye başkanı seçilirsem başkanlıktan aldığım maaşı ihtiyaç sahipleri için kuracağım AŞ evinde harcayacağım" dedi.

Yeniden Refah Partisi Yüreğir Belediye Başkan Adayı Abdullah Torun'un Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılışa, Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanı Hasan Arık, Yeniden Refah Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal, Pozantı Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Çay, partinin ilçe belediye başkan adayları ve yüzlerce partili vatandaş katıldı.

"Yaptıklarımız, gelecekte neler yapacağımızın göstergesidir"

Abdullah Torun, yaptığı konuşmada, "Biz 34 yaşında Adana'ya milletvekilliği yaparak sizlere hizmet ederek bugünlere kadar geldik. AK Parti'den seçilmiştik ama şimdi 1994 ruhuna döneceğiz diyerek Yeniden Refah Partisi'nin Yüreğir Belediye Başkan Adayı olarak karşınızdayım. Sizin dua ve desteklerinizi bekliyorum. Biz ne söz verdiysek yaptık. İnstagram sayfamdan takip edebilirsiniz Adana'ya TOKİ'leri biz getirdik. Delili, ispati sayfamızdadır. Bu 800 yataklı Yüreğir Devlet Hastanesi'ni biz kazandırdık. Yine Mobilyacılar Sitesi'nden başlayıp otobana bağlanan 5 buçuk kilometrelik çevre yolunun ödeneğini biz çıkarttık. Şuanda 20 yıldan bu yana Yüreğir Belediyesi hizmet binasını da bizim girişimlerimiz sonucu Ankara'nın parasıyla biz yapmış bulunmaktayız. Bizim yaptıklarımız, gelecekte neler yapacağımızın göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Binaların yüzde 80'i ruhsatsız"

Yüreğir ilçesinin büyük bir köy haline geldiğini, binaların yüzde 80'inin ruhsatı olmadığını belirten Torun, "Yüreğir ilçesinde 60 bin 993 adet bina, 141 bin 897 konut var. 17 binde iş yeri bulunmaktadır. Binaların yüzde 80'i ruhsatsız yapılaşmadır. Adeta büyük bir köy halindedir. Binaların yüzde 80'i ruhsatsızdır. Yüreğir ilçesi ruhsatsız yapılan en çok olduğu ilçemizdir. Adana depreminin ekonomimize kaybı 1 milyar dolar olmuştu. Bu acıların bir daha yaşanmaması için kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılmıştır ancak istenilen noktaya gelmemiştir. Bir plansızlığın sonucu olarak harabe kent Yüreğir merkezine dönüşmüştür. Toplam yol uzunluğu 700 kilometre iken Yüreğir sınırları içerisinde beldelerin bağlanmasıyla 1200 kilometreye ulaşmıştır. 6 bin sokak sayısı vardır, maalesef bunların büyük bir bölümünde düzenli bir asfaltlama, kaldırım ışıklandırma çalışması bulunmamaktadır. Sokaklarda 3 Ç'den kurtaracağız sizleri. Nedir bu çöp, çamur, çukur. Her girdiğim sokakta çöp, çamur, çukur görüyorum. Böyle belediyecilik olmaz. Bunun ilacı milli görüştür, Yeniden Refah Partisidir. Allah'ın izniyle sokaklarımızı bu bakımsızlıktan kurtarmaya geliyoruz" dedi.

"Düzensiz pazar yeri sorunu ortadan kalkacak"

Belediye başkanı seçilmesi halinde pazar yerlerine de gereken önemi göstereceğini vurgulayan Yeniden Refah Partisi Yüreğir Belediye Başkan Adayı Abdullah Torun, "Pazar yerleri konusunda da bir şey demek istiyorum. İlçemizde bir hafta içerisinde 29 yerde pazar kurulmaktadır. Nereye kuruluyor bunlar. Sokak aralarına, kanal köprü üzerine. Bu düzensiz pazar yerleri kış aylarında yağmur, yaz aylarında sıcak yüzünden büyük eziyete dönüşmektedir. Kapalı semt pazarı vaadini her seçimde yaparlar ama seçim biter kapalı semt pazarına geçiş yapılamamıştır. Pazarların bir başka sorunu da temizliktir. Bununda üstesinden biz geleceğiz. Belediyeciliğin mimarı Yeniden Refah Partisidir. Türkiye'ye belediyeciliği öğreten Yeniden Refah Partisidir. Allah'ın izniyle Yüreğir'i de baştan başa pırıl pırıl zengin bir ilçe haline getireceğiz. İmar sorunlarını çözüp mesut mutlu bir halk refah içinde yaşayan bir Yüreğir en büyük hedefimizdir" dedi.

"Belediye başkanlığı maaşı almayacağım"

Belediye başkanı seçilmesi halinde belediye başkanlığı maaşı almayacağını anlatan Abdullah Torun, daha sonra şunları söyledi:

"Yüreği yeten aday varsa buyurun açık oturumlarda benimle tartışmaya çıksınlar. Yüreğir'e yaptıklarımın onda birini yapan varsa buyursunlar benimle açık oturuma çıksınlar. Yapacaklarımı hayal dahi edemezler. Nasıl ki milletvekiliyken değişik bir portre çizdiysem belediye başkanı olarak da değişik bir portre çizeceğim. Bunları nasıl yapacak derseniz fedakarlığa önce kendimden başlayacağım. Maaş almayacağım, belediyenin maaşını almayacağım. Benim milletvekili emekli maaşım var o bana yeter. Ne yapacağım maaşı, gezdiğim birçok kenar mahallelerinde açlık sorunu görüyorum. Maaşı AŞ evleri kurarak oraya erzak yardımında bulunacağım. Bütün makam araçlarını satıp Yüreğir halkına kazandıracağım. Bana belediyeden 1 minibüs, 1 de şoför yeter size hizmet edip mahalledeki sorunlarınızı dinlemek için. Varsa yüreği yeten televizyon programlarına bekliyorum. Yüreğir'in hakkını soruyorum ve hakkını arıyorum."