Trabzon'da Yeni Havalimanı Projesi Başlıyor
Trabzon'da Yeni Havalimanı Projesi Başlıyor

21.03.2026 15:49
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da deniz dolgusuyla inşa edilecek yeni havalimanını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenlerinin ardından Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni (TGC) ziyaret etti. Burada gazetecilerle bayramlaşan Uraloğlu, "Etrafımızda olan savaşların bitme noktasında Cumhurbaşkanımızın çok ciddi bir gayretinin olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah bir an önce biter. Çünkü komşumuzda olan bir savaş her halükarda bizi etkiliyor. Turizminden ulaşıma her şeyine kadar. Ulaşım noktasında şu anda çok ciddi bir sıkıntımız olmadığını özellikle söylemek isterim. Hürmüz Boğazı'nda kalan 14 tane Türk bayraklı olmayan ancak Türk sahipli gemi var. Bizim için sahipleri Türk olduğu için kıymetli. Onların oradan çıkarılabilmesi için ilgili kurumlarımızla beraber ne yapılabilir onu yakından takip ediyoruz. Yine kapalı olan hava sahaları var. Suriye'nin güneyi olsun Irak, İran, Lübnan'da kapalı olsun bunlar kapalı. Diğer havalimanlarına uçuşlar var. Sadece bizim vatandaşlarımızın değil, diğer ülke vatandaşlarının ülkelerine gitmesi için Dışişleri Bakanlığımız ile ciddi bir operasyonu yürüttük, halen yürütüyoruz. Temennimiz bir an önce son bulmasıdır" dedi.

DENİZ DOLGUSUNDA 3'ÜNCÜ HAVALİMANI BU SENE BAŞLIYOR

Trabzon'da deniz dolgusuyla inşa edilecek yeni havalimanı projesine de değinen Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği ve geçen yılın sonundaki il programımızda açıkladığı Trabzon Havalimanı projesi var. Şu anda Trabzon Havalimanı kapasitesi 3 milyon civarında biraz ilaveler yaptık. Yaklaşık 4 milyona çıkmıştır. Geçen sene 3,5 milyon civarında yolcu geliş ve gidiş yaptı; bu bize yetmiyor. İlk etapta 10 milyonluk bir havalimanı projelendirdik. İhalesini ve yer teslimini yaptık. Mevcut havalimanının sahile doğru olan denizin üzerinde Türkiye'de 3'üncü dünyada da sayılı havalimanlarından bir tanesine inşallah bu sene başlayacağız. Bu proje kıymetli olacak" diye konuştu.

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Trabzon, Ulaşım, Son Dakika

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
İran’da suikastler bitmiyor İstihbarat komutanı öldürüldü İran'da suikastler bitmiyor! İstihbarat komutanı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek
Kütahya’da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü Kütahya'da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü
Aksaray’da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

16:10
Tedesco’ya bomba talip
Tedesco'ya bomba talip
15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
15:01
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
