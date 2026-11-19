Trafik kazasında hayatını kaybeden Sevim Aydın için Ömer Çelik taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ömer Çelik, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kemalettin Aydın'ın eşi olan Aydın'a rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yol arkadaşımız, geçmiş dönemler milletvekilimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu" dedi.
AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çok üzgünüz… Yol arkadaşımız, geçmiş dönemler milletvekilimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Prof. Dr. Sevim Aydın'a Allah'tan rahmet; Kemalettin Hocamıza, ailesine, yakınlarına ve tüm yol arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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