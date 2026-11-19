AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yol arkadaşımız, geçmiş dönemler milletvekilimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu" dedi.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çok üzgünüz… Yol arkadaşımız, geçmiş dönemler milletvekilimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Prof. Dr. Sevim Aydın'a Allah'tan rahmet; Kemalettin Hocamıza, ailesine, yakınlarına ve tüm yol arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.