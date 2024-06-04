TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi - Son Dakika
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Politika

TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi

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TRT Genel Müdürüne en yüksek devlet memuru aylık ve sözleşme ücreti ödenmesi hakkındaki düzenleme, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

04.06.2024 14:35  Güncelleme: 14:51
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Anayasa Mahkemesi (AYM), 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladı. TRT Genel Müdürüne en yüksek devlet memuru aylık ve sözleşme ücreti ödenmesine ilişkin düzenleme, 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilirken karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerini iptal etti. Mali ve sosyal haklara ilişkin düzenlemelerin, Anayasa'da yer alan "mülkiyet hakkına ilişkin" olduğu ifade edilen kararda, bu konuda KHK ile düzenleneme yapılamayacağı kaydedildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, AYM, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladı. Düzenlemenin tümünün iptal edilmesi istemini reddeden Yüksek Mahkeme, düzenlemede yer alan bazı hükümlerin ise iptalini kararlaştırdı.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AYM'nin kararına göre TRT genel müdürünün aylığıyla ilgili düzenlemeyi mali ve sosyal haklara ilişkin düzenlemelerin, Anayasa'daki 'mülkiyet hakkına ilişkin' olduğu ifade edilirken bu konuda KHK ile düzenleme yapılamayacağı kaydedildi. Karar dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

TRT GENEL MÜDÜRÜ KİMDİR?

2021 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü birbirinden ayrıldı. Görev süresi sona eren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı atandı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2001 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitiminin ardından 2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör olan Sobacı, 2018- 2021 yılları arasında İletişim Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aynı zamanda, 2019-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi

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