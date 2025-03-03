Trudeau'dan Trump'a Yanıt - Son Dakika
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Politika

Trudeau'dan Trump'a Yanıt

Trudeau, Trump'ın Kanada'yı almasıyla ilgili açıklamalarını ciddiye alıyor ve egemenlik vurgusu yapıyor.

03.03.2025 12:02
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau İngiltere'de yaptığı açıklamada, "Trump'ın geçtiğimiz ay Kanada'yı almaktan bahsetmesi ciddi bir durum ve bu Kanada'nın zengin doğal kaynaklarıyla bağlantılı" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Ukrayna Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İngiltere'de açıklamalarda bulundu. Trudeau, bugün İngiltere Kralı Charles ile görüşeceğini belirterek, yapacağı görüşmelerde önceliğinin ülkesinin egemenliğini korumak olacağını belirtti. Trudeau açıklamasında, "Majesteleri ile bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum. Her zaman olduğu gibi Kanada ve Kanadalılar için önem taşıyan konuları ele alacağız ve size şunu söyleyebilirim ki Kanadalılar için hiçbir şey egemenliğimizi ve ulus olarak bağımsızlığımızı savunmaktan daha önemli olamaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık Kanada'yı 51. eyalet olarak görmek istediğine yönelik yaptığı açıklamalarına değinen Trudeau, "Trump'ın geçtiğimiz ay Kanada'yı almaktan bahsetmesi ciddi bir durum ve bu Kanada'nın zengin doğal kaynaklarıyla bağlantılı" diye konuştu.

Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin sorulan soruya ise Trudeau, "Zelenskiy'nin yanındayım" yanıtını verdi.

Trump'ın Kanada açıklamaları

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana birçok kez yüksek sesle dile getirdiği "Kanada 51. eyalet olmalı" sözü ile ilgili son açıklamasını, geçtiğimiz hafta gerçekleşen kabine toplantısı öncesinde yapmıştı. Trump, ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki söylemini yineleyerek, "Kanada'yı zaten ekonomik olarak destekliyoruz. Eğer bu sübvansiyonları kesersek, varlıklarını sürdüremezler. Gümrük vergisi yok, hiçbir şey yok ve onlara askeri koruma verelim" diye konuşmuştu. Trump, ayrıca Kanada Başbakanı Justin Trudeau için "Bence çok iyi bir adam, ona Vali Trudeau diyorum" ifadelerini kullanmıştı. Trump bir başka açıklamasında ise, "Kanada, sevgiyle sahip çıkmamız gereken 51. eyaletimiz olmalı. Çok daha düşük vergiler, Kanada halkı için çok daha iyi askeri koruma ve olmayan gümrük vergisi" ifadelerini kullanmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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