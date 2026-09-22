Trump, 1981'den bu yana ilk kez NY Belediye Başkanı Mamdani'nin konutunda ağırlandı - Son Dakika
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Trump, 1981'den bu yana ilk kez NY Belediye Başkanı Mamdani'nin konutunda ağırlandı

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Trump, 1981\'den bu yana ilk kez NY Belediye Başkanı Mamdani\'nin konutunda ağırlandı
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ABD Başkan Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin resmi konutu Gracie Mansion'da ağırlandı. İkili, 1 saat süren basın kapalı görüşmede konut krizi ve göçmenlik konularını ele aldı; ardından düzenlenen basın toplantısında samimi tavır sergiledi.

ABD Başkan Donald Trump ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 1 saat süren görüşmede konut krizini ele aldı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, resmi konutu Gracie Mansion'da ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırladı. Mamdani ve Trump, basın kapalı görüşme gerçekleştirdi. İkili, 1 saat süren görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında önceki görüşmelerinde olduğu gibi samimi bir tavır sergiledi. Mamdani, Trump ile uygun fiyatlı konut ve göçmenlik konularına değinen "geniş kapsamlı" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Mamdani, Trump'ın CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişlerini yasaklama kararı sorulması üzerine, "Başkan'a tüm basın mensuplarının burada olacağını söyledim" dedi. Trump ise kalabalık basın mensubunu işaret ederek, "İlginç olan şu ki beni boykot edeceklerini söylediler ama hiç boykot etmediler, bu yüzden bu konuda pek endişelenmedim. Bence bu yayın organlarının adil olma yükümlülüğü var" ifadelerini kullandı. Trump, Mamdani'nin "büyük bir potansiyele" sahip olduğuna inandığını dile getirerek, "Umarım harika bir belediye başkanı olur. New York için iyi olanı istiyorum. Ülke için iyi olanı istiyorum. Harika bir belediye başkanı olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Trump alandan ayrıldıktan sonra Mamdani'ye neden Trump'ı davet ettiği soruldu. Mamdani, New Yorklular için "sonuç verebilecek" herkesle çalışmaya istekli olduğunu söyledi ve Queens'teki Sunnyside Yard'da binlerce yeni konut inşa etme konusunda ortak ilgileri olduğunu belirtti. Mamdani, kendisi ve başkan arasında keskin görüş ayrılıkları olduğunu, ancak ilişkilerinin buna rağmen devam ettiğini söyledi.

"Çok açık sözlü olduk"

Mamdani, Trump yönetiminin Haitili göçmenlere yönelik koruma önlemlerini kaldırma kararını görüştüklerini belirterek, "New Yorkluları nasıl güvende tutabileceğimiz, göçmen New Yorkluları nasıl güvende tutabileceğimiz ve göçmen New Yorkluların, özellikle Haitili New Yorkluların sadece şehrimizin dokusu için değil, aynı zamanda şehrimizin ekonomisi için de ne kadar önemli olduğu konusunda çok güçlü görüşlerimi paylaştım. Başkan ve ben, sahip olduğumuz birçok anlaşmazlık konusunda çok açık sözlü olduk" dedi.

Mamdani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Trump ile "verimli" bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

1981'den bu yana ilk başkanlık ziyareti

Trump'ın Gracie Mansion ziyareti, Ronald Reagan'ın 1981'de Ed Koch ile burada görüşmesinden sonra New York Belediye Başkanı'nın resmi konutuna yapılan ilk başkanlık ziyareti oldu.

Trump ve Mamdani daha önce en az iki kez bir araya gelmişti.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpPolitikaNew YorkDünyaSon Dakika

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