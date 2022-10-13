Trump, 6 Ocak Kongre baskını ile ilgili soruşturmada ifadeye çağırıldı - Son Dakika
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Trump, 6 Ocak Kongre baskını ile ilgili soruşturmada ifadeye çağırıldı

13.10.2022 23:52

- Trump, 6 Ocak Kongre baskını ile ilgili soruşturmada ifadeye çağırıldı ABD'de 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski ABD Başkan Donald Trump'ı ifadeye çağırdı.

- Trump, 6 Ocak Kongre baskını ile ilgili soruşturmada ifadeye çağırıldı

WASHINGTON - ABD'de 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski ABD Başkan Donald Trump'ı ifadeye çağırdı.

ABD Kongresi'ne 6 Ocak 2021'de düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten ABD Temsilciler Meclisinin oluşturduğu komite, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın soruşturma kapsamında ifade verip vermemesi konusunda oylama yaptı. Oybirliğiyle alınan kararda, Trump'ın ifade vermesine ilişkin karar çıktı. Komite, Trump'ın "eylemlerinin hesabını vermesi gerektiğini" belirtti.

Öte yandan, 5 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı 6 Ocak saldırısını araştıran Komite heyeti, Trump'ın olaylarla ilgili ifade sunması gerektiğini de söyledi. Meclis Seçim Komitesi Başkanı Bennie Thompson, "Üyelerimizin ve müfettişlerin uzun süredir devam ettirdiği çalışmaları sayesinde, Donald Trump'ın Amerikan demokrasisini alt üst etmeye yönelik bir çaba gösterdiğine ve bunun doğrudan 6 Ocak olayına yol açtığına dair hiçbir şüphe bırakmadık" dedi. 6 Ocak'ta olanların merkezindeki tek kişi o. Bu yüzden ondan ifade almak istiyoruz" dedi.

Trump, başkanlık yeminine ihanet etti

Temsilciler Meclisi tarafından oylama öncesi yapılan panelde Trump'ın şimdiye kadarki duruşmalarında, 6 Ocak'ta destekçilerini Washington'daki Kongre binasına saldırmaya teşvik ettikten sonra başkanlık seçiminin sonucunu değiştirme eyleminde bulunduğu savunuldu. Panelde, Trump'ın seçim sonucunu geçersiz kılmak için plan düzenlediği ve başkanlık yeminine ihanet edecek şekilde davrandığı ifade edildi.

Trump, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini kaybetmesinin sonra seçimin "hileli" olduğunu idda etmiş ve destekçilerini kendisine karşı bir komplo yapıldığına ikna etmeye teşvik edici girişimlerde bulunmuştu. 6 Ocak 2021'de Trump'ın başkan olmasını isteyen binlerce destekçisi, Kongre Binası'na yürüyerek saldırı düzenlemişti. Saldırılarda 5 kişi hayatı kaybederken, yüzlerce kişi ise yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında yüzlerce tanık 6 Ocak Komitesi tarafından sorgulanmış, 900'den fazla kişi ise suçlanmıştı. Olayların ardından ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak saldırılarını "ABD'nin en karanlık günü" olarak nitelendirmişti.

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Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırdı. ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırdı.
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, 6 Ocak Kongre baskını ile ilgili soruşturmada ifadeye çağırıldı - Son Dakika

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