Trump, İran'la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız - Son Dakika
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Trump, İran'la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız

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Trump, İran\'la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
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İran'la savaşın getirdiği ekonomik maliyet nedeniyle ülkesinde tepkilerin odağı haline gelen ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Seçimleri işaret eden Trump, "İran ile verimli görüşmeler yürütüyoruz. 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile verimli görüşmeler yürütüyoruz. 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, iki ülke arasında “verimli görüşmeler” yürütüldüğünü belirterek ABD'nin ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını söyledi.

TRUMP: SEÇİMLERDEN ÖNCE İRAN'A SALDIRMAYACAĞIZ

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD ile İran arasında “verimli görüşmeler” gerçekleştirildiğini belirtirken, İran'a yönelik ablukanın ise “tam olarak yürürlükte kalacağını” ifade etti.

"PETROL HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN REKOR SEVİYELERDE GEÇİYOR"

Trump ayrıca, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan “rekor seviyelerde” geçtiğini öne sürdü. Çarşamba günü boğazdan 22 milyon varil petrol geçtiğini iddia eden Trump, bunların “tek bir varilinin bile” İran'dan gelmediğini veya İran'a gitmediğini savundu. Trump, “İran nükleer silaha sahip olmayacak!” ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları, Beyaz Saray'ın Pentagon'dan ara seçimlerden önce İran'daki hedeflere yönelik gerçekleştirilebilecek saldırı seçenekleri hazırlamasını istediğine ilişkin medya haberlerinin ardından geldi.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı savaş başlatmış, bunun üzerine Tahran bölgedeki füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık vermiş ve küresel enerji sevkiyatının önemli güzergâhlarından Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmıştı.

ABD ve İran, Pakistan ile Katar'ın arabuluculuk girişimleri sonucunda haziran ayında çatışmaları sona erdirmek ve müzakerelerin önünü açmak amacıyla bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Ancak anlaşmanın uygulanması, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik ve seyrüsefer konuları da dahil olmak üzere çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle daha sonra sekteye uğradı.

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Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıDonald TrumpDış PolitikaABD BaşkanıGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Sana kim inanır Sarıların Trump 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    yani bu şu demek oluyor 3 kasımdan sonra saldiracaz demek 2 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Amerikanlar dünyada olup bitenle ilgilenmez sadace kendi maliyetlerini bilir seçim bitince kötü siyasetçi nasıl olur görsünler biz çok iyi biliriz 0 0 Yanıtla
  • Gökhan İlgaz Gökhan İlgaz:
    Varili yapmış 100 dolar hürmüzü kapamış cayır cayır Venezüella petrolünü fahiş fiyata dünyaya satıyor.Neden savaşı bitirsin ki!!! Yemen'de ölecek ucuz askerde tamam. 0 0 Yanıtla
  • sahineroglu166 sahineroglu166:
    dünyanın içene sıçtın piç mazot 90 tl o çocuğu danışıklı döğüş sizinki irana saldırmayacakmuş iranla kucak kucağasınız 0 0 Yanıtla
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