Trump, Çatışmalarda Ölen 4 Askerin Cenazesini Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, Çatışmalarda Ölen 4 Askerin Cenazesini Karşıladı

22.07.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran ile çatışmalarda ölen 4 asker için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında Ürdün ve Irak'ta ölen 4 ABD askerinin cenazelerini Dover Hava Üssü'nde karşıladı.

İran ile çatışmalarda hayatını kaybeden 4 ABD askerinin cenazesi askeri nakliye uçağıyla ABD'nin Delaware eyaletindeki Dover Hava Üssü'ne getirildi. ABD Başkanı Donald Trump, cenazelerin ülkeye getirilişi için düzenlenen törene katılarak beraberindeki yetkililerle birlikte uçaktaki cenazeleri selamladı. Ürdün ve Irak'ta ölen 4 ABD askerinin cenazeleri, ABD bayraklarına sarılı tabutlarla nakliye uçağından indirildi. Tören birlikleri tarafından taşınan cenazeler araçlara götürülürken Trump, askerleri selamladı.

Törene ABD Genelkurmay Başkanı Daniel Caine, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll'ün yanı sıra siyasi ve askeri yetkililer de katıldı.

Askerlerin kimlikleri açıklandı

ABD ordusu, Ürdün'de hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini 25 yaşındaki Teğmen Tyler James Feehan, 28 yaşındaki Çavuş Angel S. Rampersad ve 19 yaşındaki Er Isabelle Gonzales olarak açıkladı. Üç askerin de ABD ordusunun hava savunma birliklerinde görev yaptığı bildirildi.

Irak'tan getirilen cenazenin ise 30 yaşındaki Çavuş Michael Emmanuel Swinton'a ait olduğu belirtildi.

İran, Ürdün'deki hava üssü vurmuştu

Ürdün'deki 3 askerin, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin bölgedeki ABD askeri unsurlarına yönelik misillemeleri sırasında hedef alınan Muvaffak Salti Hava Üssü'nde yaşamını yitirmişti.

Irak'ta görev yapan Swinton'ın ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil yakınlarında İran'a ait bir insansız hava aracından (İHA) kalan bir patlayıcı mühimmatın kontrollü imhası sırasında hayatını kaybettiği bildirilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, ABD Başkanı, Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump, Çatışmalarda Ölen 4 Askerin Cenazesini Karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförünün yolcusuna attığı cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı Taksi şoförünün yolcusuna attığı cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
Yürek burkan manzara: Anne kedi yangında telef olan yavrularını aradı Yürek burkan manzara: Anne kedi yangında telef olan yavrularını aradı
Fransa’da 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı
Sarıyer’de 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu Sarıyer'de 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Trafik kavgasında ticari taksi sürücüsünün yumruk attığı yaşlı adam yere düştü Trafik kavgasında ticari taksi sürücüsünün yumruk attığı yaşlı adam yere düştü
Venezuela’da Hantavirüs Nedeniyle 3 Ölüm Venezuela'da Hantavirüs Nedeniyle 3 Ölüm

19:50
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 21:23:12. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, Çatışmalarda Ölen 4 Askerin Cenazesini Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.