Trump, Cheung'u Beyaz Saray İletişim Direktörü Atadı

Politika

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında iletişim direktörü olarak görev yapan Steven Cheung'u Beyaz Saray iletişim direktörü olarak atadı.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ekibinde görev yapacak isimleri belirlemeye devam ediyor. Trump, seçim kampanyası sırasında iletişim direktörü olarak görev yapan Steven Cheung'u Beyaz Saray iletişim direktörü olarak atadı. Sergio Gor'un ise Başkanlık Personel Ofisi direktörlüğü görevini üstleneceği açıklandı.

Trump yaptığı açıklamada, "Steven Cheung ve Sergio Gor 2016'daki ilk başkanlık kampanyamdan bu yana güvenilir danışmanlarım oldular. Amerika ilkelerini öncelikli olarak savunmaya devam ettiler" dedi. - WASHINGTON