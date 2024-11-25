Trump Döneminde Türkiye\'yi Bekleyen Büyük Tehlike

Politika

ABD'de muhafazakar fikirleriyle bilinen Cumhuriyetçi aday Donald Trump seçimlerde ipi göğüsleyerek 45. ABD Başkanı olarak seçildi. Ocak ayında koltuğa oturacak olan Trump döneminde dünyayı derin bir ekonomik savaş bekliyor. Donald Trump'ın Türkiye ile ilişkileri de hem Ankara hem de bölge için büyük önem taşıyor. Trump'ın seçim dönemi vaatleri ve bir önceki dönem uygulamaları ışığında Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceği yeni sınamalar Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın sunduğu programda ele alındı.

"ÇİN VE AB TRUMP NEDENİYLE ENDİŞELİ"

Yazıcı konuğu Liberal Demokrat Parti Eski Genel Başkanı Cem Toker'e yeni dönemde genel anlamda dünyayı nasıl bir ekonomik tablonun beklediğini sordu. Cem Toker, "Avrupa birliği ve Çin, Trump'ın uygulayacağı ekonomik politikalardan endişeli. Trump; Avrupa'dan ve Çin'den ithal edilen ürünlere bilhassa Çin'dekilere %60'a varan Avrupa'dan da %10-20'ye varan gümrük vergileri koymakla tehdit ediyor. Bunu zaten seçimden önce de söyledi. Trump ABD'de vergi indirimlerine gideceğini vaat ediyor. ABD'liler Çin'i sadece ekonomik değil aynı zamanda askeri, stratejik tehdit olarak görüyorlar. Çin'in ekonomisine darbe vuracak bir girişimde bulunacaklarını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD İLE ÇİN ARASINDA SOĞUK SAVAŞ YAŞANIYOR"

Cem Toker, Çin'e karşı uygulanan yaptırımlarının sadece Trump'ın değil aynı zamanda 1980'li yıllardan itibaren tüm Amerikan siyasetinin, devlet idaresinin kararı olduğuna değindi. Halihazırda Washington ile Pekin arasında dünyanın pek çok farklı yerinde çekişmelerin yaşandığının altını çizerek "Amerikalılar Çin'i sadece ekonomik değil askeri küresel bir tehdit olarak görüyorlar. Afrika'da Çin ile ABD arasında soğuk savaş yaşanıyor" diye konuştu.

"YASAMANIN TAMAMININ CUMHURİYETÇİLERİN ELİNDE OLMASI TEHLİKELİ"

Sunucu Abdurrahman Yazıcı konuğuna yeni dönemde ABD ile Avrupa arasında bir ekonomik sert sürtüşmenin boyutlarının ne olacağını sordu. Cem Toker bu soruya "Bundan en çok Almanlar etkilenecek. Volkswagen tarihinde ilk defa fabrikalar kapatmaya başladı. Bu sadece ABD ile olan gümrük vergisi savaşlarından dolayı değil Çin'in otomotiv sektörüne getirdiği rekabetten dolayı da Avrupa'nın otomotiv sektörü darbe alıyor. Trump'ın seçilmesinden daha tehlikeli olan yasamanın iki kanadının da Cumhuriyetçiler tarafından kazanılması" şeklinde cevap verdi.

"WASHINGTON'DAN TÜRKİYE LEHİNE KARAR ÇIKMASINI ÇOK ZOR GÖRÜYORUM"

ABD ile Avrupa arasında yaşanabilecek sürtüşmeden Türkiye'nin nasıl etkileneceği sorusuna Toker "Türkiye'nin Amerikan Kongresi'ndeki ve Amerikan kamuoyundaki imajını bir bütün olarak ele alırsak Washington'dan Türkiye lehine karar çıkmasını çok zor görüyorum. Türkiye'ye hala CAATSA yaptırımları uygulanıyor. Türkiye'nin Washington'daki imajı Ermenistan'ın Ankara'daki imajına benzer. Türkiye, ABD'de kendisini destekleyen Yahudi lobisi başta olmak üzere çeşitli lobileri kaybetti. Trump'ın da her istediğini kolay kolay yapamayacağını tahmin ediyorum. Sadece ticari konularda değil diğer konularda da bizi kolay günlerin beklediğini zannetmiyorum" şeklinde cevap verdi.

ABD TÜRKİYE'YE YENİ YAPTIRIMLAR UYGULAR MI?

Önceki dönemde Trump'ın Türkiye'ye karşı yaptırımlar uyguladığını hatırlatan Cem Toker şöyle devam etti: Erdoğan da Trump da pragmatist bir lider. Türk-Amerikan ilişkileri Biden döneminden daha kötü olamaz. Ben ekonomik ilişkilerden çok Suriye, YPG-PYD'ye Trump'ın bakış açısını merak ediyorum. ABD burada kendi kararını mı verecek yoksa Yahudi lobisi mi? Kurduğu kabineye bakarsak tamamına yakını sıkı İsrail yanlılarından oluşuyor.