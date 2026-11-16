Trump, FAA'nın uçuş durdurma kararında bazı 55 yıllık ekipmanları işaret etti

Trump, FAA'nın uçuş durdurma kararında bazı 55 yıllık ekipmanları işaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uçakların kalkışlarını durdurma kararını, ekipmanların eski ve arızalı olmasına bağladı. Trump, ekipmanların bazılarının 55 yıllık olduğunu belirterek bunu uzun zamandır Kongreye söylediklerini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uçakların kalkışlarını durdurma kararı hakkında, "Ekipmalarımız eski ve arızalı. Bunu uzun zamandır Kongreye söylüyoruz. Ekipmanlarımızın bazıları 55 yıllık" dedi.
Kaynak: İHA
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