Trump Florida'da Oyunu Kullandı

Politika

Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump, Florida eyaletindeki Palm Beach County'de oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Kendime çok güveniyorum. Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum" dedi.

Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump, Başkanlık seçimlerinde oyunu kullandı. Florida eyaletine bağlı Palm Beach County'deki seçim merkezinde eşi Melania Trump ile oyunu kullanan Donald Trump, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Seçimi kazanacağından oldukça emin olduğunu belirten Trump, "Kendime çok güveniyorum. Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum" dedi.

Bu seçim kampanyasının yürüttüğü 3 kampanya arasında "en iyisi" olduğunu belirten Trump, rakibi Kamala Harris'in oyunun kendi oyuna yakın bile olamayacağını kaydederek, "Ama onaylanması uzun zaman alacak" ifadelerini kullandı. - FLORIDA