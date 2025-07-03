Trump'ın Büyük Yasası Onaylandı

Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın iç politikadaki amiral gemisi olarak lanse ettiği kapsamlı vergi ve harcama kesintisinin yer aldığı "Büyük Güzel Yasa Tasarısı"nı (MEGA) 218 lehte 214 aleyhte oyla onayladı. Tasarı, imzalanmak üzere Trump'ın masasına gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iç politikadaki amiral gemisi olarak lanse ettiği kapsamlı vergi ve harcama kesintisinin yer aldığı "Büyük Güzel Yasa Tasarısı" (MEGA), Temsilciler Meclisi'nde oylandı. Salı günü Senato'dan geçen yasa tasarısı, 218 lehte 214 aleyhte oyla Temsilciler Meclisi'nden de geçti. MEGA, imzalanmak üzere Trump'ın masasına gönderildi.

Demokrat lider, 9 saat süren konuşmasıyla rekor kırdı

Oylama Demokrat Parti Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'in tasarıya karşı yaklaşık 9 saat konuşarak işlemleri geciktirmesi nedeniyle bugün yapıldı. Jeffries, Temsilciler Meclisi tarihinin en uzun konuşma rekorunu kırdı. Demokratlar, tasarıya sosyal güvenlik ağını zayıflatacağı gerekçesiyle karşı çıkarken, Cumhuriyetçiler "ekonomik yeniden yapılanma" olarak nitelendirdikleri MEGA'yı savundu.

Vergi indirimleri ve harcama kesintileriyle şekillenen paket

Trilyonlarca dolarlık yasa tasarısı, ulusal güvenlik için hem vergi kesintileri hem de fon artışlarını içeriyor. Pentagon ve sınır güvenliği gibi alanlara bütçe artışı sağlanırken, Medicaid gibi sosyal programlara yönelik şimdiye kadarki en büyük federal kesintiler planlanıyor. Cumhuriyetçiler, bu kesintilerle birlikte kamu harcamalarını dizginlemeyi ve mali disiplin sağlamayı hedefliyor.

Trump'ın ilk büyük yasama zaferi

Tasarının Kongre'den geçmesi, Başkan Donald Trump'a ikinci dönemindeki ilk büyük yasama başarısını getirdi. Trump, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki müttefikleriyle birlikte son günlerde parti içinde yoğun baskı kurarak, partiden ayrılma eğilimindeki üyeleri desteğe zorladı. Cumhuriyetçi Parti (GOP) liderleri, bu paketin Trump'ın göçmenlikten vergilere uzanan temel kampanya vaatlerini yerine getirme sürecinde kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Parti içi muhalefet aşıldı

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Çoğunluk Lideri John Thune, Cumhuriyetçi Parti'nin neredeyse tüm üyelerini aynı çizgide buluşturmayı başardı. Mali şahinlerin yasa tasarısının devasa maliyetine yönelik uyarılarına ve bazı ılımlı üyelerin Medicaid kesintilerine itirazlarına rağmen, GOP yönetimi paketi geçirmekte kararlı davrandı.

"Anlaşmayı imzalayabilecek tek kişi var"

Cumhuriyetçi Temsilci Anna Paulina Luna, Trump'ın yasa tasarısına son dakikada yaptığı doğrudan müdahaleyi, "Anlaşmayı imzalayabilecek tek kişi var" sözleriyle değerlendirdi. Luna açıklamasında, Trump'ın liderliğinin Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisine dikkat çekti. - WASHINGTON